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    Главная / Торги / Поставка автомобиля МАЗ

    Поставка автомобиля МАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.03.2016 05:0009.03.2016 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603307354Дата и время окончания срока приема заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603307354

    Уникальный номер закупки

    04

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля МАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2016 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    техническое задание

    извещение внесение изменений

    конкурсная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петухов Геннадий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 для автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка автомобиля МАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.03.2016 05:00 GMT +309.03.2016 05:0009.03.2016 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603307354Дата и время окончания срока приема заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.03.2016 05:20GMT +309.03.2016 05:2009.03.2016 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603307354Дата и время вскрытия заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.201611.03.2016 05:2011.03.2016 05:20Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603307354Дата окончания срока рассмотрения заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2016 05:2011.03.2016 05:2011.03.2016 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603307354Подведение итогов не позднее покупка автомобиля МАЗЖелезногорск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.03.201611.03.2016 05:2011.03.2016 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603307354Подведение итогов не позднее покупка автомобиля МАЗЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка автомобиля МАЗ

    Начальная цена

    2 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в техническом задании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.11

    Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не более 1000 

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "покупка автомобиля МАЗ"

    Кол-во: 1

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