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Номер извещения
31603307354
Уникальный номер закупки
04
Наименование закупки
Поставка автомобиля МАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2016 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петухов Геннадий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Закупки и тендеры Двигатели внутреннего сгорания поршневые с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1000 см3 для автотранспортных средств
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Покупка автомобиля МАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.03.2016 05:00 GMT +309.03.2016 05:0009.03.2016 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603307354Дата и время окончания срока приема заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
09.03.2016 05:20GMT +309.03.2016 05:2009.03.2016 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603307354Дата и время вскрытия заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.201611.03.2016 05:2011.03.2016 05:20Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603307354Дата окончания срока рассмотрения заявок покупка автомобиля МАЗЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
11.03.2016 05:2011.03.2016 05:2011.03.2016 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603307354Подведение итогов не позднее покупка автомобиля МАЗЖелезногорск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка автомобиля МАЗ
Начальная цена
2 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в техническом задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
29.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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