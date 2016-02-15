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Номер извещения
ГП602451
Уникальный номер закупки
72
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора поставки листового проката для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале 2016 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2016 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 419-12-31
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
Natalia.S@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лист оцинкованный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2016 11:30 GMT +315.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602451Дата и время окончания срока приема заявок Лист оцинкованныйМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2016 11:3015.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602451Дата и время вскрытия заявок Лист оцинкованныйМосква
Подведение итогов не позднее
16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602451Подведение итогов не позднее Лист оцинкованныйМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист оцинкованный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции – до 19.02.2016 года. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21. стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Лист, полоса г/к
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2016 11:30 GMT +315.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602451Дата и время окончания срока приема заявок Лист, полоса г/кМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2016 11:3015.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602451Дата и время вскрытия заявок Лист, полоса г/кМосква
Подведение итогов не позднее
16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602451Подведение итогов не позднее Лист, полоса г/кМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист, полоса г/к
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции – до 19.02.2016 года. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21. стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 17
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