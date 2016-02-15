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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора поставки листового проката для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале 2016 года

    Запрос предложений на право заключения договора поставки листового проката для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале 2016 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602451Дата и время окончания срока приема заявок Лист оцинкованныйМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602451

    Уникальный номер закупки

    72

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора поставки листового проката для нужд АО "Трансинжстрой" в феврале 2016 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2016 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Natalia.S@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Лист оцинкованный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.02.2016 11:30 GMT +315.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602451Дата и время окончания срока приема заявок Лист оцинкованныйМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.02.2016 11:3015.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602451Дата и время вскрытия заявок Лист оцинкованныйМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602451Подведение итогов не позднее Лист оцинкованныйМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.201616.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602451Подведение итогов не позднее Лист оцинкованныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист оцинкованный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции – до 19.02.2016 года. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21. стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный МТ 0,7х1250х2500мм "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Лист перфорированный оцинкованный МТ Rv 3-5-0,7х1000х2000мм"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Лист, полоса г/к

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.02.2016 11:30 GMT +315.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602451Дата и время окончания срока приема заявок Лист, полоса г/кМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.02.2016 11:3015.02.2016 11:3015.02.2016 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602451Дата и время вскрытия заявок Лист, полоса г/кМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602451Подведение итогов не позднее Лист, полоса г/кМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.201616.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602451Подведение итогов не позднее Лист, полоса г/кМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист, полоса г/к

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции – до 19.02.2016 года. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика: Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21. стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса г/к 100х20мм ст.10ХСНД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Лист г/к 20х1500х6000мм ст.10ХСНД"

    Кол-во: 17

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