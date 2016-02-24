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Номер извещения
31603308237
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по перемещению грузов автокраном
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2016 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 7833
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатов Николай Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перемещению грузов автокраном
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.02.2016 09:30 GMT +324.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603308237Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перемещению грузов автокраномг. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Дата и время вскрытия заявок
24.02.2016 09:3024.02.2016 09:3024.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603308237Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перемещению грузов автокраномг. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перемещению грузов автокраном
Начальная цена
472 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Отсутствуют
52.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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