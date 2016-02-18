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    Главная / Торги / Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиал.

    Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиал.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2016 14:1118.02.2016 14:11Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602439Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиалАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиал.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2016 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал АО «Межрегионтрубопроводстрой» г. Архангельск
    Все закупки и тендеры Филиал АО «МРТС» г. Архангельск

    Юридический адрес

    117036, Москва, , Москва, улица Новочеремушкинская, дом 18

    Почтовый адрес

    163035, Архангельская область, , Архангельск, ул.Дрейера, д.12, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 818 229-56-50 доб. 309

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    innamrts@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Погодина Инна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.201625.02.2016 13:0025.02.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602439Подведение итогов не позднее Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиалАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабелей и электродов для нужд АО "МРТС " Архангельский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки – г. Архангельск, ул. Дрейера, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 2. 30% аванс, 70% в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Потребуется открытие обособленного счета в Сбербанке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Филиал АО «Межрегионтрубопроводстрой» г. Архангельск»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал АО «МРТС» г. Архангельск
    Все закупки и тендеры Филиал АО «МРТС» г. Архангельск

    Адрес местонахождения

    117036, Москва, , Москва, улица Новочеремушкинская, дом 18

    163035, Архангельская область, , Архангельск, ул.Дрейера, д.12, стр. 1

    Наименование заказчика

    Филиал АО «МРТС» г. Архангельск
    Все закупки и тендеры Филиал АО «МРТС» г. Архангельск

    Адрес местонахождения

    117036, Москва, , Москва, улица Новочеремушкинская, дом 18

    163035, Архангельская область, , Архангельск, ул.Дрейера, д.12, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кабель КГ 1*50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "кабель КГ 1*35"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "кабель КГ 4*10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Электроды ОК 48 3мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Электроды ОК 48 4мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Электроды ОК 48 2мм"

    Кол-во: 10

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