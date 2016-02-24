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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)

    На право заключения договора поставки табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.02.2016 11:0024.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603305235Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603305235

    Уникальный номер закупки

    69/2016-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2016 05:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по проведению запроса котировок в электронной форме 69/2016-ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Изделия табачные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.02.2016 11:00 GMT +324.02.2016 11:0024.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603305235Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.02.2016 11:0024.02.2016 11:0024.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603305235Дата и время вскрытия заявок Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.201625.02.2016 05:0025.02.2016 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603305235Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)

    Начальная цена

    2 200 531,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Чита, пос. Песчанка-3, ул. Дивизионная, 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка табачных изделий и спичек (чайная "Багульник" г. Чита)"

    Кол-во: 27625

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