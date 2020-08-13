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Номер извещения
0171200001920001431
Уникальный номер закупки
0171200001920001431
Наименование закупки
Поставка автомобиля для нужд ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» 0171200001920001431
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
05.08.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля для нужд ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля для нужд ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»
Начальная цена
504 626,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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