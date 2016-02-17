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Номер извещения
ГП602410
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.02.2016 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33
Почтовый адрес
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328
Контактный телефон
+7 982 630-05-67
Факс
+7 982 630-05-67
Адрес электронной почты
Pavel.Borisov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.02.2016 10:00 GMT +317.02.2016 10:0017.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.02.2016 15:0018.02.2016 15:0018.02.2016 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602410Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург
Дата и время проведения
19.02.2016 12:0019.02.2016 12:0019.02.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602410Дата и время проведения Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.02.2016 15:0024.02.2016 15:0024.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602410Подведение итогов не позднее Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)
Начальная цена
128 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УралРемСервис
Все закупки и тендеры УралРемСервис
Адрес местонахождения
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328
Отсутствуют
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.02.2016 10:00 GMT +317.02.2016 10:0017.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.02.2016 15:0018.02.2016 15:0018.02.2016 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602410Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург
Дата и время проведения
19.02.2016 12:0019.02.2016 12:0019.02.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602410Дата и время проведения Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.02.2016 15:0024.02.2016 15:0024.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602410Подведение итогов не позднее Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)
Начальная цена
72 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УралРемСервис
Все закупки и тендеры УралРемСервис
Адрес местонахождения
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328
Отсутствуют
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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