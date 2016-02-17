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    Главная / Торги / Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов

    Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.02.2016 10:0017.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602410

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.02.2016 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендер_16А, 16Б26_10.02.16

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Юридический адрес

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    Почтовый адрес

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Контактный телефон

    +7 982 630-05-67

    Факс

    +7 982 630-05-67

    Адрес электронной почты

    Pavel.Borisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.02.2016 10:00 GMT +317.02.2016 10:0017.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.02.2016 15:0018.02.2016 15:0018.02.2016 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602410Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург

    Дата и время проведения

    19.02.2016 12:0019.02.2016 12:0019.02.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602410Дата и время проведения Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.02.2016 15:0024.02.2016 15:0024.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602410Подведение итогов не позднее Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.02.201624.02.2016 15:0024.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602410Подведение итогов не позднее Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лома черных металлов категории 16А (засор – 3%)

    Начальная цена

    128 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Адрес местонахождения

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом черных металлов категории 16А (засор – 3%)"

    Кол-во: 23

    Лот 2

    Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.02.2016 10:00 GMT +317.02.2016 10:0017.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.02.2016 15:0018.02.2016 15:0018.02.2016 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП602410Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург

    Дата и время проведения

    19.02.2016 12:0019.02.2016 12:0019.02.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП602410Дата и время проведения Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.02.2016 15:0024.02.2016 15:0024.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602410Подведение итогов не позднее Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.02.201624.02.2016 15:0024.02.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602410Подведение итогов не позднее Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лома черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса предложений на участие в аукционе по продаже лома черных металлов от 10.02.16г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Адрес местонахождения

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом черных металлов категории 16Б26 (засор – 2%)"

    Кол-во: 1

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