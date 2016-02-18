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    Главная / Торги / на выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории

    на выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603302079Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603302079

    Уникальный номер закупки

    558

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.02.2016 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-89-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячев Максим Андреевич,Goryachev_MA@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.02.2016 11:00 GMT +318.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603302079Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Дата и время вскрытия заявок

    18.02.2016 11:0018.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603302079Дата и время вскрытия заявок выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2016 14:0001.03.2016 14:0001.03.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603302079Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.201601.03.2016 14:0001.03.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603302079Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, АО «Международный аэропорт Шереметьево», котельная Шереметьево-1, котельная Шереметьево-2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "освидетельствование котла, трубопроводов паропроводов и т.д."

    Кол-во: 1

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