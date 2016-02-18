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Номер извещения
31603302079
Уникальный номер закупки
558
Наименование закупки
на выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.02.2016 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-89-84
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Горячев Максим Андреевич,Goryachev_MA@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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Выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2016 11:00 GMT +318.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603302079Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2016 11:0018.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603302079Дата и время вскрытия заявок выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Подведение итогов не позднее
01.03.2016 14:0001.03.2016 14:0001.03.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603302079Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.03.201601.03.2016 14:0001.03.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603302079Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию котла, сетевых трубопроводов, паропроводов и экспертизе промышленной безопасности котла, паропровода IV категории
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, АО «Международный аэропорт Шереметьево», котельная Шереметьево-1, котельная Шереметьево-2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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