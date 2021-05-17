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    Главная / Торги / Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27

    Наименование закупки

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110250254__СМСП___Конкурентный_лист.pdf

    Протокол_ТК_ВОЗ__37_2021_от_18.06.2021_люки_чугунные.pdf

    Лист_согласования_ТК_ВОЗ__37_2021_от_18.06.2021.pdf

    Приложение_4___Критерии_оценки___попозиционная_закупка_с_лимитом.xlsx

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Приложение_6___Согласие_ЮЗДО.doc

    Информационная_карта.docx

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Приложение_5___Памятка_ГЛБ.docx

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 14:00 GMT +317.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 11:0002.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250254Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250254Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    7 689 077,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты оказания услуг и подписания акта выполненных работ. Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 20 дней с момента направления отгрузочной разнарядки Поставщику. Период поставки – с момента заключения договора до 31.05.2022 Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    24.10.11.131

    Чугун литейный обычный

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968023/name/60d9b078f07472.54724913

    28.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968018/name/60d9b044db7082.98728572

    28.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968021/name/60d9b0723af141.15536211

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Люк смотрового колодца тип ТМ (Д400) с резиновым уплотнением с логотипом ООО "Оренбург Водоканал" ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Люк смотрового колодца тип Т (С250) с резиновым уплотнением с логотипом ООО "Оренбург Водоканал" ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "Люк смотрового колодца тип С (В125) с резиновым уплотнением с логотипом ООО "Оренбург Водоканал" ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Люк смотрового колодца тип Л (А15) с логотипом ООО "Оренбург Водоканал" ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 200

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