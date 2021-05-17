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Номер извещения
32110250254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 14:00 GMT +317.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 11:0002.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250254Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
7 689 077,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
24.10.11.131
24.10
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 600
Кол-во: 150
Кол-во: 200
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