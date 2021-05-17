Поставка люков чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты оказания услуг и подписания акта выполненных работ. Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 20 дней с момента направления отгрузочной разнарядки Поставщику. Период поставки – с момента заключения договора до 31.05.2022 Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).