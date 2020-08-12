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Номер извещения
0318300119420001119
Уникальный номер закупки
0318300119420001119
Наименование закупки
Оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара 0318300119420001119
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.08.2020 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ликвидации стихийных свалок на территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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