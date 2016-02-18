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Номер извещения
31603299973
Уникальный номер закупки
58/2016-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки напитков (минеральная вода, нектар) (Хабаровский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.02.2016 03:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка напитков (вода минеральная) в ассортименте (Хабаровский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2016 11:00 GMT +318.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603299973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напитков (вода минеральная) в ассортименте (Хабаровский край) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2016 11:0018.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603299973Дата и время вскрытия заявок Поставка напитков (вода минеральная) в ассортименте (Хабаровский край) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков (вода минеральная) в ассортименте (Хабаровский край)
Начальная цена
939 437,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52 г. Хабаровск, ул. Луганская. 9, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
11.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32250
Поставка напитков (соки, нектары) в ассортименте (Хабаровский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2016 11:00 GMT +318.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603299973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напитков (соки, нектары) в ассортименте (Хабаровский край) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2016 11:0018.02.2016 11:0018.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603299973Дата и время вскрытия заявок Поставка напитков (соки, нектары) в ассортименте (Хабаровский край) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков (соки, нектары) в ассортименте (Хабаровский край)
Начальная цена
382 981,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52 г. Хабаровск, ул. Луганская. 9, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
11.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5775
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