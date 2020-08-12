жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы 0335300000220000395

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0335300000220000395 Уникальный номер закупки 0335300000220000395 Номер закупки Наименование закупки жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы 0335300000220000395 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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