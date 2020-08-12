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Номер извещения
0335300000220000395
Уникальный номер закупки
0335300000220000395
Наименование закупки
жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы 0335300000220000395
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.08.2020 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0335300000220000395Подведение итогов не позднее жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы
Начальная цена
2 986 666,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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