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    Главная / Торги / Предварительный отбор поставщиков на поставку фасонного металлопроката

    Предварительный отбор поставщиков на поставку фасонного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.02.2016 11:0026.02.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонного металлопрокатаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный отбор поставщиков на поставку фасонного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.02.2016 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3135

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    M.Kutsiy@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куцый Максим Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонного металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602369Подведение итогов не позднее Поставка фасонного металлопрокатаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонного металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фасонный металлопрокат"

    Кол-во: 0

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