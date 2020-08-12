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    Главная / Торги / жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы 0335300000220000392

    жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы 0335300000220000392

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0335300000220000392Дата и время окончания срока приема заявок жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0335300000220000392

    Уникальный номер закупки

    0335300000220000392

    Номер закупки

    Наименование закупки

    жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы 0335300000220000392

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    04.08.2020 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
    Все закупки и тендеры КЭИФ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0335300000220000392Подведение итогов не позднее жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жилое помещение (двухкомнатная квартира) для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» на 2015 - 2025 годы

    Начальная цена

    2 986 666,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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