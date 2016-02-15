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    Главная / Торги / Ремонт покровного слоя системы отопления

    Ремонт покровного слоя системы отопления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602343Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП602343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт покровного слоя системы отопления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.02.2016 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора

    Типовая форма договора

    Типовая форма договора

    Дефектная ведомость

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Открытое акционерное общество КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Юридический адрес

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Почтовый адрес

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Контактный телефон

    +7 904 667-95-02

    Факс

    7-4371-38741

    Адрес электронной почты

    zakupki-zmz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриева Кристина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Зеленодольск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт покровного слоя системы отопления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.02.2016 15:00 GMT +315.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602343Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.02.2016 15:0015.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602343Дата и время вскрытия заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602343Подведение итогов не позднее Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.02.201616.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602343Подведение итогов не позднее Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт покровного слоя системы отопления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 10 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Типовая форма договора

    19.03.2018

    Типовая форма договора

    19.03.2018

    Типовая форма договора

    19.03.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт покровного слоя системы отопления"

    Кол-во: 0

    Лот 1

    Ремонт покровного слоя системы отопления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.02.2016 15:00 GMT +315.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602343Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.02.2016 15:0015.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602343Дата и время вскрытия заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602343Подведение итогов не позднее Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.02.201616.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602343Подведение итогов не позднее Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт покровного слоя системы отопления

    Начальная цена

    10 027 298,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 10 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ

    Адрес местонахождения

    422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Типовая форма договора

    02.06.2021

    Типовая форма договора

    02.06.2021

    Типовая форма договора

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт покровного слоя системы отопления"

    Кол-во: 0

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