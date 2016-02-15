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Номер извещения
ГП602343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт покровного слоя системы отопления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.02.2016 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Почтовый адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Контактный телефон
+7 904 667-95-02
Факс
7-4371-38741
Адрес электронной почты
zakupki-zmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Кристина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Ремонт покровного слоя системы отопления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2016 15:00 GMT +315.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602343Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2016 15:0015.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602343Дата и время вскрытия заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602343Подведение итогов не позднее Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт покровного слоя системы отопления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
43.9
Документация лота
Кол-во: 0
Ремонт покровного слоя системы отопления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2016 15:00 GMT +315.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602343Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2016 15:0015.02.2016 15:0015.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602343Дата и время вскрытия заявок Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
16.02.2016 16:0016.02.2016 16:0016.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602343Подведение итогов не позднее Ремонт покровного слоя системы отопленияЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт покровного слоя системы отопления
Начальная цена
10 027 298,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
43.9
Документация лота
Кол-во: 0