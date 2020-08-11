www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0859200001120009118
Уникальный номер закупки
0859200001120009118
Наименование закупки
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопропускной трубы на км 2+841 подъезда к станции Верда автомобильной дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области 0859200001120009118
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
03.08.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопропускной трубы на км 2+841 подъезда к станции Верда автомобильной дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0859200001120009118Подведение итогов не позднее Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопропускной трубы на км 2+841 подъезда к станции Верда автомобильной дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопропускной трубы на км 2+841 подъезда к станции Верда автомобильной дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области
Начальная цена
13 075 126,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.