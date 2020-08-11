Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопропускной трубы на км 2+841 подъезда к станции Верда автомобильной дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области 0859200001120009118

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0859200001120009118 Уникальный номер закупки 0859200001120009118 Номер закупки Наименование закупки Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту водопропускной трубы на км 2+841 подъезда к станции Верда автомобильной дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) в Сараевском районе Рязанской области 0859200001120009118 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры ГКУ РО "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru