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Номер извещения
ГП602317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Облицовка керамогранитом фасада зданий, согласно технического задания №1 от 26.01.2016г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2016 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по облицовке керамогранитом фасада здания согласно технического задания № 1 от 26.01.16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.02.2016 13:00 GMT +317.02.2016 13:0017.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602317Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по облицовке керамогранитом фасада здания согласно технического задания № 1 от 26.01.16Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.02.2016 15:0017.02.2016 15:0017.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602317Дата и время вскрытия заявок Услуга по облицовке керамогранитом фасада здания согласно технического задания № 1 от 26.01.16Казань
Подведение итогов не позднее
29.02.2016 17:0029.02.2016 17:0029.02.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602317Подведение итогов не позднее Услуга по облицовке керамогранитом фасада здания согласно технического задания № 1 от 26.01.16Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по облицовке керамогранитом фасада здания согласно технического задания № 1 от 26.01.16
Начальная цена
12 032 428,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Дементьева 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
43.3
Документация лота
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