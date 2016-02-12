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Номер извещения
ГП602257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2016 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Почтовый адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Контактный телефон
+7 904 672-39-12
Факс
7-4371-38741
Адрес электронной почты
zakupki-zmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Диденко Ирина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2016 15:00 GMT +312.02.2016 15:0012.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602257Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожареЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2016 15:0012.02.2016 15:0012.02.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602257Дата и время вскрытия заявок Монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожареЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
15.02.2016 16:0015.02.2016 16:0015.02.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602257Подведение итогов не позднее Монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожареЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение монтажа автоматической установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
43.9
Документация лота
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