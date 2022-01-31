Закупка запчастей и оборудования свиноводства

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Закупка запчастей и оборудования свиноводства

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ЗАО Свинокомплекс Ивановский Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

ЗАО Свинокомплекс Ивановский Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Трос 6мм в РР-оболочке ядро-5мм DIN 123855-4 99-50-3708" Кол-во: 200

"Позиция 2" "Панель пластиковая ПВХ 30x200, 65-97-3198" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Корд нейлоновый для подвески Ф3мм Неофорс 02001162" Кол-во: 1000

"Позиция 4" "Контроллер CT II Touch 60-43-5890" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Труба системы орошения 6 м, на 2 форсунки в линии" Кол-во: 100

"Позиция 6" "Клавиатура DOL 234-1 Scov 134908" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Щетки для мотора DA-75 (угольные стержни) 432910" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Переключатель DA-75 432924" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Теплогенератор газовый GP40" Кол-во: 23

"Позиция 10" "Клапан регулирующий для насоса станции охлаждения Scov 777044" Кол-во: 5

"Позиция 11" "Модуль CPU DOL 234 CPU134912" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Масло для датчика давления, красное Scov 530400" Кол-во: 11

"Позиция 13" "Серводвигатель 0-10В DMS 1.1N-B-0131 524255" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Шланг высокого давления РЕ 8х1 99-40-1042" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Вентилятор FС035-4ЕT 3460м3, 230V, 157W, 1.0А" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Пружина натяжная для элемента притока, длинная L=95 мм" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Пружина натяжная для элемента притока, короткая L=65 мм" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Вентилятор Multifan P6E6322M11100" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Модуль CPU MC505" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Втулка для поворотного колеса 83-00-127" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Колесо поворотное (ролик) 83-00-126" Кол-во: 40

"Позиция 22" "Комплект винтов для лицевой панели контроллера микроклимата (4 шт) Skow 134729" Кол-во: 30

"Позиция 23" "Сервопривод DA-75 SKOV" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Сервомотор 230V CL-75A-6 Big Dutchman 60-43-2043" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Часть соединительная горелки ERA33 50311000" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Регулятор частоты вращения 6,8А Big Dutchman 60-43-4702" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Насос 3.00 kW на 250 форсунок 21 л/мин. 70 bar, на 2 здания. 61-00-4897" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Компьютер микроклимата 235-L2 Pro (4MS) 60-43-4387" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Шланг гидравлический 108х10 Scov 437960" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Шестерня 12/45 для сервопривода DA-75 432932" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Управлене для комплекта насоса FC-2 арт. 61-00-4845" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Модуль базисный 278А 4А/8А 60-40-2833" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Плата DOL 278T-1 134725 SKOV" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Термопара с прерывателем (запальника ERA 33)" Кол-во: 25

"Позиция 35" "Теплогенератор GP 95" Кол-во: 13

"Позиция 36" "Компьютер микроклимата (аварийного открытия, тип 134692-02) МС278 Т-1" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Сенсор емкостной 20-250V АС/DC 029.5ММ А2420136" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Элемент сенсора монтажный VPE А2420135" Кол-во: 30

"Позиция 39" "Модуль базовый 10RL 134933 Big Dutchman 60-49-01" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Мотор для DA 74 в сборе 0-10В Skov 432957" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Плата для сервопривода DA 74 В 24V R Skov 432954" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Комплект для открывания форточек DA 1200 Skov 560192" Кол-во: 40

"Позиция 43" "Электрод зажигания GP95/120 50390005" Кол-во: 8

"Позиция 44" "Модуль базовый 278AТ" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Панель лицевая DOL 278T-2" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Плата крышного вентилятора DA 74 on/off" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Клавиатура для блока управления МС235-2, (134811)" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Клавиатура для МС34 Н-2A" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Вакуумметр 10-600 Ра" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Вентилятор осевой Multifan 5РGR40Q/230-50" Кол-во: 4

"Позиция 51" "Вентилятор 2E35 для Jet-Master" Кол-во: 3

"Позиция 52" "Вентилятор осевой FE091-6ET(R)-HRS 23130 m3 230V 895 Big Dutchman 60-47-9092" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Гидравлический шланг 108х1000 V1110 Big Dutchman 61-00-4080" Кол-во: 15

"Позиция 54" "Удлинитель ПВХ для клапана притока воздуха 30см CL-1211/F, 60-43-3049" Кол-во: 30

"Позиция 55" "Вентиль высокого давления 1/2" бар Big Dutchman 61-00-4116" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Плата управления бесступенчатым вентилятором CL-74AV Big Dutchman 60-40-2951" Кол-во: 6

"Позиция 57" "Электродвигатель для сервопривода DA75-А3, А6 24V" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Экран для блока управления MC135/235" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Форсунка Z в компл. 0,2мм нерж. Big Dutchman 61-00-4065" Кол-во: 318

"Позиция 60" "Разъем электрический 24В 1А МС 135/235/236" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Плата CL 74 24В" Кол-во: 5

"Позиция 62" "Модуль блока управлен МС-78М 4А" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Крышка ВСU-300" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Кнопка М22 для блока управления МС 235" Кол-во: 8

"Позиция 65" "Клапан разгрузочный высокого давл-я 3/2ходов для 40фор (7150)" Кол-во: 14

"Позиция 66" "Штуцер 10 мм сброса давления на станции Комби Кул. 81-32-8800" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Форсунка горелки 12х2 30мм Джет Мастер" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Трансформатор зажигания для GP40-120-BCU" Кол-во: 5

"Позиция 69" "Теплогенератор GР-70-ВСU прир.газ с контрол давлен" Кол-во: 6

"Позиция 70" "Сигнализация ACA -10N Big Dutchman 60-48-3780" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Реле для блока управления МС135/235/236" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Регулятор оборотов 6,8 А для MC135/235/236/Viper" Кол-во: 5

"Позиция 73" "Прибор сигнализации 1 вход АСА-1N" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Плата CPU-Board-MC99-NT-11 91-02-3871" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 30/6" Кол-во: 10

"Позиция 76" "Модуль CPU с дисплеем MC235/236 Big Dutchman 60-43-4920" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Датчик температуры DOL 12 Big Dutchman 60-40-0200" Кол-во: 8

"Позиция 78" "Газорегуляторный блок CG220" Кол-во: 6

"Позиция 79" "Вентилятор в комплекте 2Е35 для Jet-Master GP70" Кол-во: 3

"Позиция 80" "Соединение угловое, угол 90* G1/2"-G1/2" НР-ВН, нерж. 1196-10" Кол-во: 160

"Позиция 81" "Труба поения 1/2" AG нерж. Ст3 отвода прав.ст. опороса 4-опорн 83-06-5582" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Дисплей модуля CPU MC 505 для системы взвешивания Trisort" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Труба 1/2 для свиноматок, нерж. сталь вывод под поилку угол 30град Agromax 80500" Кол-во: 110

"Позиция 84" "Кольцо для поилки 9.3x2.4" Кол-во: 1000

"Позиция 85" "Пружина ниппельной поилки 1x9(3)x23мм" Кол-во: 670

"Позиция 86" "Кронштейн для трубы 1/2 70020" Кол-во: 173

"Позиция 87" "Болт U-образный М6 70066-1" Кол-во: 90

"Позиция 88" "Труба 1/2 для свиноматок Agromax 80760" Кол-во: 44

"Позиция 89" "Труба 1/2" 420 мм,изогнутая на 180град Agromax 80255-1" Кол-во: 16

"Позиция 90" "Поилка кнопочная для свиноматок размер 3/4" 105мм резьба 1/2" 10055-S" Кол-во: 129

"Позиция 91" "Поилка-спрей для свиноматок 10097-3" Кол-во: 30

"Позиция 92" "Труба 1/2 для свиноматок Agromax 80150" Кол-во: 33

"Позиция 93" "Труба 1/2" 180град Agromax 80706-183" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Крепление для ниппельной поилки 1196-1" Кол-во: 30

"Позиция 95" "Штуцер 1/2" 10096-9" Кол-во: 30

"Позиция 96" "Поилка уровневая VRH-3 19300000" Кол-во: 12

"Позиция 97" "Планка 70067-10" Кол-во: 497

"Позиция 98" "Планка 70067-2" Кол-во: 67

"Позиция 99" "Болт U-образный М8 70088-5" Кол-во: 2565

"Позиция 100" "Болт U-образный М6 70066-3" Кол-во: 67

"Позиция 101" "Труба 1/2" для свиноматок Agromax 80380" Кол-во: 279

"Позиция 102" "Поилка для свиноматок и откормочных свиней 3/4" резьба 3/4" 10098-4" Кол-во: 176

"Позиция 103" "Поилка ниппельная с чашкой для поросят до 15 кг (10053)" Кол-во: 20

"Позиция 104" "Поилка для поросят и ремонтного молодняка 1/2" (10092-12)" Кол-во: 122

"Позиция 105" "Поилка чашечная для свиноматок 10059-5" Кол-во: 29

"Позиция 106" "Ниппель для поилки (10098-3)" Кол-во: 789

"Позиция 107" "Поилка для поросят и откормочных свиней 1/2" (10092-10)" Кол-во: 250

"Позиция 108" "Труба прямая 1/2 дюйма наружная/наружная резьба длинна 1000мм" Кол-во: 340

"Позиция 109" "Пружина для поилки 10090-5" Кол-во: 307

"Позиция 110" "Поилка для свиноматок 10092-13" Кол-во: 447

"Позиция 111" "Поилка резьба внутренняя 3/8" (10092-38)" Кол-во: 250

"Позиция 112" "Адаптер G 1/2 (белый)" Кол-во: 500

"Позиция 113" "Адаптер AG 1/2 (серый)" Кол-во: 500

"Позиция 114" "Пружина (10092-12)" Кол-во: 50

"Позиция 115" "Труба прямая 1/2 дюйма внутренняя/наружная резьба L=1000мм Agromax 80100-1" Кол-во: 446

"Позиция 116" "Поилка ниппельная с чашкой для откормочных свиней до 35 кг (10058)" Кол-во: 517

"Позиция 117" "Поилка-спрей для откорм свиней и ремонт. молодняка 1/2" внутр. 10092-8" Кол-во: 130

"Позиция 118" "Поилка для свиноматок и откорм свиней и ремонт.молодн 1/2" 10094-3" Кол-во: 138

"Позиция 119" "Теплогенератор Jet Master GP 14 BSU" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Кольцо зажимное d=60мм с эксцентриком 83-00-2640" Кол-во: 100

"Позиция 121" "Пускатель для FlexVey в корпусе 1,8…2,6А 220В 50/60Гц LE1M35M708" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Анкер для крепления кормушки к щелевому полу, 304 НС FF-000WSL" Кол-во: 100

"Позиция 123" "Крепеж Т-образный для сенсора MS-45 BigDutchman 61-41-0112" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Концевик в комплекте RSU 90 д/лебедки RW 245/405/605 BigDutchmen 60-40-0213" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Болт крюкообразный оц. Flex-Vey 125 BigDutchman 81-22-0349" Кол-во: 30

"Позиция 126" "Вал натяжения с подшипником кпл. M125 BigDutchman 25-62-3021" Кол-во: 9

"Позиция 127" "Соединение винтовое 63Ix2'AG ND16 Big Dutchman 99-40-4064" Кол-во: 30

"Позиция 128" "Соединение резьбовое 63-63 ПВХ ND16 Big Dutchman 20-50-1053" Кол-во: 30

"Позиция 129" "Дуга 45град 125x5,0 радиус 2750 Flex-Vey 25-62-3034" Кол-во: 23

"Позиция 130" "Зажим для трубы Flex-Vey 125 99-50-0477" Кол-во: 40

"Позиция 131" "Муфта для трубы Flex-Vey 125 с продольными прорезями 25-61-3011" Кол-во: 20

"Позиция 132" "Кольцо секция верх-середина лист/мет 1,25мм 5951998490" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Сепаратор в сборе RAS850" Кол-во: 3

"Позиция 134" "Пружина для кормушки-поилки 2л для поросят 10054" Кол-во: 500

"Позиция 135" "Секция кровельная BigDutchmen 5951909460" Кол-во: 12

"Позиция 136" "Секция кровельная для вдува вытяжки BigDutchmen 5951909540" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Управление ECO д/Flex-Vey/DR 0,75 кВт 230/400V Big Dutchman 91-00-3640" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Привод 0,75 KW 400V 50Hz Flex-Vey 90 код 25-61-3065" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Кормушка-поилка 3 литра для поросят (10056)" Кол-во: 50

"Позиция 140" "Кран шаровой 2 1/2", без привода, четырехгранник 17, с переходником и валом V2A Big Dutchman 21-00-2350" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Кран шаровой 2", без привода К84-2", с адаптером F05-V14 Big Dutchman 21-00-2160" Кол-во: 11

"Позиция 142" "Опуск поилки L=500" Кол-во: 144

"Позиция 143" "Колесо приводное DR1500 (пластм)" Кол-во: 4

"Позиция 144" "Хомут трубы HALF диаметр 160 Roxell 15900822" Кол-во: 10

"Позиция 145" "Труба выпускная диаметр 160 х 195 мм Roxell 06100366" Кол-во: 5

"Позиция 146" "Колено ПВХ 160мм/87град Roxell 16104051" Кол-во: 8

"Позиция 147" "Колено ПВХ 160мм/67град Roxell 16104077" Кол-во: 8

"Позиция 148" "Автомат кормовой PigNic 11 Big Dutchman 20-45-5560" Кол-во: 7

"Позиция 149" "Полукольцо 1000, диаметр 1900, стеклопластик Big Dutchman 20-51-3302" Кол-во: 4

"Позиция 150" "Блок EPU-12" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Оголовок выходной в сб. с запорным клапаном Roxell Model 55" Кол-во: 100

"Позиция 152" "Реле давления трехфазное ELT3-3\11 бар" Кол-во: 3

"Позиция 153" "Заслонка выпускная D 150 Big Dutchman 83-00-2157" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Дно для воронки кормоавтомата PigNic Jumbo 20-45-4674" Кол-во: 40

"Позиция 155" "Ползун разравнивания корма с хомутом Roxell 14003057" Кол-во: 1000

"Позиция 156" "Корпус клапана ABS 4 отв. 90 град. короткий ПВХ 20-50-3201" Кол-во: 100

"Позиция 157" "Труба для натяжного вала FlexVey 90 25-59-3024" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Устройство спиралевидное натяжное для FlexVey 90 (S339000) 25-59-3033" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Крышка с люком стеклопластик диам. 1900 имеет люк (3кВт) 83-01-6267" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Труба контрольная DR-1500 Big Dutchman 83-00-9900" Кол-во: 8

"Позиция 161" "Труба металлическая d=56мм L=5800мм Roxell 04801668" Кол-во: 30

"Позиция 162" "Половинка адаптера для объемного дозатора BR трубы 45мм 10-38-3413" Кол-во: 204

"Позиция 163" "Насос центробежный 400 V 4.0 kW Big Dutchman 20-55-3825" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Компактстартер 24В 2,5-4,0А 50/60 Гц в компл. MSC 91-00-2870" Кол-во: 6

"Позиция 165" "Компактстартер 24V 6,3-10A 50/60 Гц в компл MSC 91-00-2842" Кол-во: 4

"Позиция 166" "Коробка распределительная кабеля вентиля Big Dutchman 99-30-3107" Кол-во: 200

"Позиция 167" "Клапан пневматический мембранный 63/63мм" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Муфта переходная разборная PVC-U 63х2"" Кол-во: 8

"Позиция 169" "Выключатель концевой лепестковый (Minimum switch ass'y) 00201145" Кол-во: 4

"Позиция 170" "Вал приводной DR1500 RAS Туре 09 Big Dutchman 81-32-9781" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Кормушка-дозатор (7л)" Кол-во: 6

"Позиция 172" "Крышка клапана 4 отверстия PA6.6GF30 усиленная" Кол-во: 20

"Позиция 173" "Дозатор объемный 6 л BR в компл DR 1500 Big Dutchman 83-04-3840" Кол-во: 204

"Позиция 174" "Вентиль магнитный 24V 50Hz F0624r Big Dutchman 20-50-1172" Кол-во: 20

"Позиция 175" "Дозатор Dos-7 Body Ass'y Blue" Кол-во: 235

"Позиция 176" "Предохранитель цепи" Кол-во: 100

"Позиция 177" "Таймер времени Maxi Rex 50T 649 924 230V 50-60Hz" Кол-во: 3

"Позиция 178" "Платина основная MC99-NT Series2" Кол-во: 3

"Позиция 179" "Дисплей блока управления МС99/МС99 NT Big Dutchman 91-02-3778" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Двигатель редукторный 3 KW 400/420 52U" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Двигатель редукторный 0,75 KW 230/400 Big Dutchman 10-88-3729" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Управление ECO д/Flex-Vey 1.5kWт 230/400V 3 ф 50Hz Big Dutchman 91-00-3650" Кол-во: 3

"Позиция 183" "Муфта соединительная d60/40 нерж. в комп. Big Dutchman 20-52-3123" Кол-во: 5

"Позиция 184" "Секция воронки лист/мет 1.5 мм для кормового бункера диам 2.75 м" Кол-во: 10

"Позиция 185" "Колесо зубчатое спица DR 1500 для цепи 83-03-35" Кол-во: 3

"Позиция 186" "Насос эксцентриковый шнековый L 45 Big Dutchman 20-50-4135" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Мотор редуктор 1,5 кВт для поперечного шнека, 81-20-9161" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Колесо приводное RAS 850 83087757" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Регулятор давления с фильтром MDR 43/6, 20-50-3172" Кол-во: 3

"Позиция 190" "Сегмент приводного колеса кормоприемника RAS 83-02-3347" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Преобразователь частоты 4.00 KW ATV312 400V 3Ph Big Dutchman 91-02-4444" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Кран шаровой пневматический 2" в к-те 24 В 50/60 Гц Big Dutchman 20-56-3040" Кол-во: 6

"Позиция 193" "Крышка чана 4400 л GFK диаметр 560 мм" Кол-во: 3

"Позиция 194" "Клапан мембранный DN50 50Hz Big Dutchman 20-51-3735" Кол-во: 5

"Позиция 195" "Задвижка для отвода с тросовым управлением DR1500 Big Dutchman 83-03-8482" Кол-во: 200

"Позиция 196" "Клапан кормораздаточный Hydromix Big Dutchman 20-50-3205" Кол-во: 20

"Позиция 197" "Клапан косопосаженный 2" 24V 24B Big Dutchman 20-56-3406" Кол-во: 3

"Позиция 198" "Вал натяжной с подшипником для М90 Big Dutchman 25-59-3021" Кол-во: 3

"Позиция 199" "Подшипник конечный вала натяжения M75/M90 Flex Vey 25-01-3025" Кол-во: 7

"Позиция 200" "Интерфейс RS 485 USB Big Dutchman 46-14-5645" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Колпачок для сенсора с кабелем Big Dutchman 20-50-3257" Кол-во: 20

"Позиция 202" "Датчик уровня технической воды Big Dutchman 20-52-3330" Кол-во: 3

"Позиция 203" "Воронка GFK для приемника шнека Big Dutchman 25-16-3629" Кол-во: 13

"Позиция 204" "Привод для Flex-Vey 1,1 KW 25-62-3065" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Насос центробежный 4,0 KW 20-55-4212" Кол-во: 2

"Позиция 206" "Двигатель редукторный 3,0 KW 90-00-4067" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Кормушка-поилка 2 литра для поросят (10054)" Кол-во: 79

"Позиция 208" "Пускатель компактный 24В 2.5-4.0A 50/60Hz" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Подшипник натяжной в компл. для спирали Big Dutchman 25-16-3618" Кол-во: 10

"Позиция 210" "Часть нижняя для приемника шнека М125 83-03-2966" Кол-во: 6

"Позиция 211" "Муфта переходная PVC-U PN16 63/75x2"" Кол-во: 5

"Позиция 212" "Муфта переходная PVC-U PN16 63/75x2 1/2"" Кол-во: 5

"Позиция 213" "Модуль релейный МС99 24 реле вкл принадл" Кол-во: 4

"Позиция 214" "Модуль клапанный МС99-200" Кол-во: 3

"Позиция 215" "Крепление 63-63 PVC" Кол-во: 6

"Позиция 216" "Корпус пневматического мембранного клапана 63/50" Кол-во: 20

"Позиция 217" "Клапан мембранный для компрессора MDR 3-ЕА (Биг)" Кол-во: 3

"Позиция 218" "Клапан кормораздаточный с тройником 63х50Ах63" Кол-во: 20

"Позиция 219" "Клавиатура для МС99/99NT-GUS." Кол-во: 2

"Позиция 220" "Дуга 45 град. 90х4,0 мм" Кол-во: 6

"Позиция 221" "Тройник для сенсора MS-45 Big Dutchman 60-41-0112" Кол-во: 15

"Позиция 222" "Крюк 1200мм нерж. для сливной пробки ванны 71-24-3021" Кол-во: 10

"Позиция 223" "Пробка запорная DN 300 Big Dutchman 71-24-3201" Кол-во: 10

"Позиция 224" "Кольцо уплотнительное для пробки ф250" Кол-во: 33

"Позиция 225" "Колено пластиковое 45 гр DN 110" Кол-во: 5

"Позиция 226" "Сенсор температурный STW/STB N50260099" Кол-во: 7

"Позиция 227" "Свеча зажигания GP70 N50260030" Кол-во: 8

"Позиция 228" "Флюгер (микропереключатель) для генератора GP 70 N50390028" Кол-во: 32

"Позиция 229" "Модуль CPU с дисплеем на МС- 135/235 PRO" Кол-во: 3

"Позиция 230" "Крепление для ниппельной поилки 45град 1/2-1/2 Agromax 1196-2" Кол-во: 70

"Позиция 231" "Анкер для бетонных полов резьба М10 1196-20" Кол-во: 394

"Позиция 232" "Кольцо резиновое D=14мм h=2мм (для ниппеля 10092-5)" Кол-во: 435

"Позиция 233" "Баллон для дымогенератора Mini Mist (400мл)" Кол-во: 30

"Позиция 234" "Аккумулятор 6В 4,5 Ач" Кол-во: 21

"Позиция 235" "Микропереключатель Флюгера для Jet Master (50390028)" Кол-во: 7

"Позиция 236" "Батарея для АСА Big Dutchman 81-03-2708" Кол-во: 7

"Позиция 237" "Переключатели с проводами DA-75 Scov 432937" Кол-во: 7

"Позиция 238" "Блок управления BCU нижняя часть" Кол-во: 3

"Позиция 239" "Плата сервопривода DA 75A-6 24V Skov 432953" Кол-во: 4

"Позиция 240" "Поилка ниппельная с чашкой для откормочных свиней до 110 кг (10059)" Кол-во: 51

"Позиция 241" "Клапан магнитный 24В 1 х 5/2 50/60Гц Big Dutchman 20-56-3025" Кол-во: 8

"Позиция 242" "Сенсор адлиб с 15 м кабелем в компл. Big Dutchman 20-50-4670" Кол-во: 10

"Позиция 243" "Соединение DR 850" Кол-во: 55

"Позиция 244" "Батарея для ACA 10N 12V 2,3Ah Big Dutchman 60-40-0022" Кол-во: 10

"Позиция 245" "Труба 1/2 прямая, нерж., резьба 1/2 внешняя-внешняя L=750мм Agromax 80075-2" Кол-во: 6

"Позиция 246" "Датчик влажности DOL-14-HQ со штекером Big Dutchman 60-40-0206" Кол-во: 6

"Позиция 247" "Датчик давления -10-600 Ра Scov 401990" Кол-во: 3

"Позиция 248" "Платина мотора 230V для сервомотора CL 75 Big Dutchman 60-40-2920" Кол-во: 4

"Позиция 249" "Блок управления горелкой BCU 300 газ" Кол-во: 5

"Позиция 250" "Выключатель концевой 10-88-3728" Кол-во: 6

"Позиция 251" "Штекер клапана для газогенератора GP 50260118" Кол-во: 2

"Позиция 252" "Решетка защитная GP 95 BCU 50390055" Кол-во: 2

"Позиция 253" "Электрод ионизационный GP95 50390006" Кол-во: 6

"Позиция 254" "Сервомотор 24V CL74 on/off Big Dutchman 60-43-2085" Кол-во: 11

"Позиция 255" "Плата сервопривода DA-75A-6 24 V" Кол-во: 4

"Позиция 256" "Вентилятор осевой 250-2/ERA-15V 1300-1700м3" Кол-во: 2

"Позиция 257" "Датчик влажности DOL-14-HQ" Кол-во: 7

"Позиция 258" "Насос центробежный 400V 0,75KW K12/200T, 20-52-3301" Кол-во: 2

"Позиция 259" "Плата управления DA-75" Кол-во: 6

"Позиция 260" "Батарея аккумуляторная pbq 6V 1,2 Ah" Кол-во: 4

"Позиция 261" "Выключатель защиты ABL 2,5-4,0 А Big Dutchman 91-00-1224" Кол-во: 3

"Позиция 262" "Вал зажимной для спирали Flex-Vey 90 Big Dutchman 25-59-3021" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Датчик сухого корма MS45" Кол-во: 8

"Позиция 264" "Набор резиновых прокладок для поилки 10092-5" Кол-во: 1000

"Позиция 265" "Пружина для поилки 10092-5" Кол-во: 1000

"Позиция 266" "Трансформатор зажигания GP70 Eichhoff 4718/54 N50260109" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Кран шаровый c пневмоприводом 2" 24VDC" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Насос центробежный 4,00kW 400-690V 50Hz 2A Big Dutchman 20-55-4205" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Дисплей принт АТ Big Dutchman 91-02-3866" Кол-во: 3

"Позиция 270" "Скоба для трубы 1" оцинк. без шпонки 83-04-9623" Кол-во: 20

"Позиция 271" "Кормоавтомат Домино двухсторонний с комплектом крепления к станку/полу на 4 кормоместа (по 30 см.) односторонняя" Кол-во: 1

"Позиция 272" "Уголок нерж. ст. д/стан. оборудования 35N 83-03-3739" Кол-во: 200

"Позиция 273" "Ремкомплект поршневого насосаR-1041/21 81-32-0393" Кол-во: 3

"Позиция 274" "Сервопривод 24V CL-74 постоянный ток 10Вт Big Dutchman 60-43-2079" Кол-во: 1

"Позиция 275" "Вентилятор осевой 6E63-4PP-45" Кол-во: 1

"Позиция 276" "Ремкомплект для редуктора сервомотора CL-75-3/6 Big Dutchman 60-43-2936" Кол-во: 3

"Позиция 277" "Сервомотор 24V CL-75A-3 Big Dutchman 60-43-2046" Кол-во: 2

"Позиция 278" "Сирена наружная Big Dutchman 60-48-3750" Кол-во: 4

"Позиция 279" "Прибор бесступенчатого управления ЕPU" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Вентилятор осевой FC 063-6ET(S)12400м3 230V 560W" Кол-во: 3

"Позиция 281" "Батарея МС78" Кол-во: 6

"Позиция 282" "Сервомотор CL-75А-6 24V 40Вт пост/перем ток Big Dutchman 60-43-2044" Кол-во: 4

"Позиция 283" "Свеча зажигания для Джет-Мастер Big Dutchman 50-26-0030" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Плата сервомотора CL74" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Поилка кнопочная для свиней 10055-К" Кол-во: 100

"Позиция 286" "Статор Perbunan NM045-01-L насос L45#958839 Big Dutchman 20-50-4110" Кол-во: 5

"Позиция 287" "Мембрана с 4 отверст вулкан. Резин Big Dutchman 83-04-2319" Кол-во: 20

"Позиция 288" "Поилка для свиноматок и откормочных свиней 3/4" резьба 1/2" (10098-6)" Кол-во: 1080

"Позиция 289" "Анкер для пластиковых полов резьба М8 1196-21" Кол-во: 120

"Позиция 290" "Пробка запорная DN 250 Big Dutchman 71-24-3101" Кол-во: 30

"Позиция 291" "Поилка для поросят и откормочных свиней 1/2" внутренняя (10092-5)" Кол-во: 30

"Позиция 292" "Держатель трубы 70024" Кол-во: 40

"Позиция 293" "Труба 1/2, прямая, нерж, резьба 1/2" внешняя- внешняя, L=1000мм Agromax 80100-2" Кол-во: 55

"Позиция 294" "Электрод ионизационный для GP40/70" Кол-во: 40

"Позиция 295" "Таймер 5QTB 230V Big Dutchman 91-40-1355" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Соединение DR1500" Кол-во: 2

"Позиция 297" "Наполнитель манометра (для вакуумметра -10- 600 Ра) 30 мл" Кол-во: 2

"Позиция 298" "Микродвигатель для крышного вентилятора DA 74 Skov 432952" Кол-во: 30

"Позиция 299" "Вентилятор GP 14 EBM A2E 50500004" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Блок газорегуляторный CG10 R70" Кол-во: 3

"Позиция 301" "Датчик объема MS-45R 220V" Кол-во: 4

"Позиция 302" "Плата мотора 24В 0-10В DMS лакир." Кол-во: 22

"Позиция 303" "Поилка вакуумная мод. 940 (S940)" Кол-во: 2

"Позиция 304" "Клапан предохранительный 2" MS 3-8 бар Big Dutchman 20-56-3047" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Блок газорегуляторный газогенератора ERA 33 V4600A 1080B" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Пробка ПЭ с уплотнением резиновым 250" Кол-во: 30

"Позиция 307" "Аккумулятор 12В 2,3 Ач" Кол-во: 3