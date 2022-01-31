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    Главная / Торги / Закупка запчастей и оборудования свиноводства

    Закупка запчастей и оборудования свиноводства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ___ГП602085-1-15___Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей и оборудования свиноводстваБелгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ___ГП602085-1-15___

    Уникальный номер закупки

    391

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей и оборудования свиноводства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    дата не указана

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Свинокомплекс Ивановский
    Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

    Юридический адрес

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Почтовый адрес

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70079

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    a.nuzhnyj@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нужный Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей и оборудования свиноводства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ___ГП602085-1-15___Подведение итогов не позднее Закупка запчастей и оборудования свиноводстваБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей и оборудования свиноводства

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Свинокомплекс Ивановский
    Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

    Адрес местонахождения

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Наименование заказчика

    ЗАО Свинокомплекс Ивановский
    Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

    Адрес местонахождения

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.30.89

    Производство прочего оборудования для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трос 6мм в РР-оболочке ядро-5мм DIN 123855-4 99-50-3708"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Панель пластиковая ПВХ 30x200, 65-97-3198"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Корд нейлоновый для подвески Ф3мм Неофорс 02001162"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Контроллер CT II Touch 60-43-5890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Труба системы орошения 6 м, на 2 форсунки в линии"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Клавиатура DOL 234-1 Scov 134908"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Щетки для мотора DA-75 (угольные стержни) 432910"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Переключатель DA-75 432924"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Теплогенератор газовый GP40"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "Клапан регулирующий для насоса станции охлаждения Scov 777044"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Модуль CPU DOL 234 CPU134912"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Масло для датчика давления, красное Scov 530400"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Серводвигатель 0-10В DMS 1.1N-B-0131 524255"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Шланг высокого давления РЕ 8х1 99-40-1042"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Вентилятор FС035-4ЕT 3460м3, 230V, 157W, 1.0А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пружина натяжная для элемента притока, длинная L=95 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Пружина натяжная для элемента притока, короткая L=65 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Вентилятор Multifan P6E6322M11100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Модуль CPU MC505"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Втулка для поворотного колеса 83-00-127"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Колесо поворотное (ролик) 83-00-126"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Комплект винтов для лицевой панели контроллера микроклимата (4 шт) Skow 134729"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Сервопривод DA-75 SKOV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Сервомотор 230V CL-75A-6 Big Dutchman 60-43-2043"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Часть соединительная горелки ERA33 50311000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Регулятор частоты вращения 6,8А Big Dutchman 60-43-4702"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Насос 3.00 kW на 250 форсунок 21 л/мин. 70 bar, на 2 здания. 61-00-4897"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Компьютер микроклимата 235-L2 Pro (4MS) 60-43-4387"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Шланг гидравлический 108х10 Scov 437960"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Шестерня 12/45 для сервопривода DA-75 432932"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Управлене для комплекта насоса FC-2 арт. 61-00-4845"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Модуль базисный 278А 4А/8А 60-40-2833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Плата DOL 278T-1 134725 SKOV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Термопара с прерывателем (запальника ERA 33)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 35"

    "Теплогенератор GP 95"

    Кол-во: 13

    "Позиция 36"

    "Компьютер микроклимата (аварийного открытия, тип 134692-02) МС278 Т-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Сенсор емкостной 20-250V АС/DC 029.5ММ А2420136"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Элемент сенсора монтажный VPE А2420135"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Модуль базовый 10RL 134933 Big Dutchman 60-49-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Мотор для DA 74 в сборе 0-10В Skov 432957"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Плата для сервопривода DA 74 В 24V R Skov 432954"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Комплект для открывания форточек DA 1200 Skov 560192"

    Кол-во: 40

    "Позиция 43"

    "Электрод зажигания GP95/120 50390005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Модуль базовый 278AТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Панель лицевая DOL 278T-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Плата крышного вентилятора DA 74 on/off"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Клавиатура для блока управления МС235-2, (134811)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Клавиатура для МС34 Н-2A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Вакуумметр 10-600 Ра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Вентилятор осевой Multifan 5РGR40Q/230-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Вентилятор 2E35 для Jet-Master"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Вентилятор осевой FE091-6ET(R)-HRS 23130 m3 230V 895 Big Dutchman 60-47-9092"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Гидравлический шланг 108х1000 V1110 Big Dutchman 61-00-4080"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Удлинитель ПВХ для клапана притока воздуха 30см CL-1211/F, 60-43-3049"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Вентиль высокого давления 1/2" бар Big Dutchman 61-00-4116"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Плата управления бесступенчатым вентилятором CL-74AV Big Dutchman 60-40-2951"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Электродвигатель для сервопривода DA75-А3, А6 24V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Экран для блока управления MC135/235"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Форсунка Z в компл. 0,2мм нерж. Big Dutchman 61-00-4065"

    Кол-во: 318

    "Позиция 60"

    "Разъем электрический 24В 1А МС 135/235/236"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Плата CL 74 24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Модуль блока управлен МС-78М 4А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Кнопка М22 для блока управления МС 235"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Клапан разгрузочный высокого давл-я 3/2ходов для 40фор (7150)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 65"

    "Штуцер 10 мм сброса давления на станции Комби Кул. 81-32-8800"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Форсунка горелки 12х2 30мм Джет Мастер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Трансформатор зажигания для GP40-120-BCU"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Теплогенератор GР-70-ВСU прир.газ с контрол давлен"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Сигнализация ACA -10N Big Dutchman 60-48-3780"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Реле для блока управления МС135/235/236"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Регулятор оборотов 6,8 А для MC135/235/236/Viper"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Прибор сигнализации 1 вход АСА-1N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Плата CPU-Board-MC99-NT-11 91-02-3871"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 30/6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Модуль CPU с дисплеем MC235/236 Big Dutchman 60-43-4920"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Датчик температуры DOL 12 Big Dutchman 60-40-0200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Газорегуляторный блок CG220"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Вентилятор в комплекте 2Е35 для Jet-Master GP70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Соединение угловое, угол 90* G1/2"-G1/2" НР-ВН, нерж. 1196-10"

    Кол-во: 160

    "Позиция 80"

    "Труба поения 1/2" AG нерж. Ст3 отвода прав.ст. опороса 4-опорн 83-06-5582"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Дисплей модуля CPU MC 505 для системы взвешивания Trisort"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Труба 1/2 для свиноматок, нерж. сталь вывод под поилку угол 30град Agromax 80500"

    Кол-во: 110

    "Позиция 83"

    "Кольцо для поилки 9.3x2.4"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 84"

    "Пружина ниппельной поилки 1x9(3)x23мм"

    Кол-во: 670

    "Позиция 85"

    "Кронштейн для трубы 1/2 70020"

    Кол-во: 173

    "Позиция 86"

    "Болт U-образный М6 70066-1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 87"

    "Труба 1/2 для свиноматок Agromax 80760"

    Кол-во: 44

    "Позиция 88"

    "Труба 1/2" 420 мм,изогнутая на 180град Agromax 80255-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 89"

    "Поилка кнопочная для свиноматок размер 3/4" 105мм резьба 1/2" 10055-S"

    Кол-во: 129

    "Позиция 90"

    "Поилка-спрей для свиноматок 10097-3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Труба 1/2 для свиноматок Agromax 80150"

    Кол-во: 33

    "Позиция 92"

    "Труба 1/2" 180град Agromax 80706-183"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Крепление для ниппельной поилки 1196-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Штуцер 1/2" 10096-9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Поилка уровневая VRH-3 19300000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Планка 70067-10"

    Кол-во: 497

    "Позиция 97"

    "Планка 70067-2"

    Кол-во: 67

    "Позиция 98"

    "Болт U-образный М8 70088-5"

    Кол-во: 2565

    "Позиция 99"

    "Болт U-образный М6 70066-3"

    Кол-во: 67

    "Позиция 100"

    "Труба 1/2" для свиноматок Agromax 80380"

    Кол-во: 279

    "Позиция 101"

    "Поилка для свиноматок и откормочных свиней 3/4" резьба 3/4" 10098-4"

    Кол-во: 176

    "Позиция 102"

    "Поилка ниппельная с чашкой для поросят до 15 кг (10053)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Поилка для поросят и ремонтного молодняка 1/2" (10092-12)"

    Кол-во: 122

    "Позиция 104"

    "Поилка чашечная для свиноматок 10059-5"

    Кол-во: 29

    "Позиция 105"

    "Ниппель для поилки (10098-3)"

    Кол-во: 789

    "Позиция 106"

    "Поилка для поросят и откормочных свиней 1/2" (10092-10)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 107"

    "Труба прямая 1/2 дюйма наружная/наружная резьба длинна 1000мм"

    Кол-во: 340

    "Позиция 108"

    "Пружина для поилки 10090-5"

    Кол-во: 307

    "Позиция 109"

    "Поилка для свиноматок 10092-13"

    Кол-во: 447

    "Позиция 110"

    "Поилка резьба внутренняя 3/8" (10092-38)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 111"

    "Адаптер G 1/2 (белый)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 112"

    "Адаптер AG 1/2 (серый)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 113"

    "Пружина (10092-12)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Труба прямая 1/2 дюйма внутренняя/наружная резьба L=1000мм Agromax 80100-1"

    Кол-во: 446

    "Позиция 115"

    "Поилка ниппельная с чашкой для откормочных свиней до 35 кг (10058)"

    Кол-во: 517

    "Позиция 116"

    "Поилка-спрей для откорм свиней и ремонт. молодняка 1/2" внутр. 10092-8"

    Кол-во: 130

    "Позиция 117"

    "Поилка для свиноматок и откорм свиней и ремонт.молодн 1/2" 10094-3"

    Кол-во: 138

    "Позиция 118"

    "Теплогенератор Jet Master GP 14 BSU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Кольцо зажимное d=60мм с эксцентриком 83-00-2640"

    Кол-во: 100

    "Позиция 120"

    "Пускатель для FlexVey в корпусе 1,8…2,6А 220В 50/60Гц LE1M35M708"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Анкер для крепления кормушки к щелевому полу, 304 НС FF-000WSL"

    Кол-во: 100

    "Позиция 122"

    "Крепеж Т-образный для сенсора MS-45 BigDutchman 61-41-0112"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Концевик в комплекте RSU 90 д/лебедки RW 245/405/605 BigDutchmen 60-40-0213"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Болт крюкообразный оц. Flex-Vey 125 BigDutchman 81-22-0349"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Вал натяжения с подшипником кпл. M125 BigDutchman 25-62-3021"

    Кол-во: 9

    "Позиция 126"

    "Соединение винтовое 63Ix2'AG ND16 Big Dutchman 99-40-4064"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Соединение резьбовое 63-63 ПВХ ND16 Big Dutchman 20-50-1053"

    Кол-во: 30

    "Позиция 128"

    "Дуга 45град 125x5,0 радиус 2750 Flex-Vey 25-62-3034"

    Кол-во: 23

    "Позиция 129"

    "Зажим для трубы Flex-Vey 125 99-50-0477"

    Кол-во: 40

    "Позиция 130"

    "Муфта для трубы Flex-Vey 125 с продольными прорезями 25-61-3011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Кольцо секция верх-середина лист/мет 1,25мм 5951998490"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Сепаратор в сборе RAS850"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Пружина для кормушки-поилки 2л для поросят 10054"

    Кол-во: 500

    "Позиция 134"

    "Секция кровельная BigDutchmen 5951909460"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Секция кровельная для вдува вытяжки BigDutchmen 5951909540"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Управление ECO д/Flex-Vey/DR 0,75 кВт 230/400V Big Dutchman 91-00-3640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Привод 0,75 KW 400V 50Hz Flex-Vey 90 код 25-61-3065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Кормушка-поилка 3 литра для поросят (10056)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Кран шаровой 2 1/2", без привода, четырехгранник 17, с переходником и валом V2A Big Dutchman 21-00-2350"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Кран шаровой 2", без привода К84-2", с адаптером F05-V14 Big Dutchman 21-00-2160"

    Кол-во: 11

    "Позиция 141"

    "Опуск поилки L=500"

    Кол-во: 144

    "Позиция 142"

    "Колесо приводное DR1500 (пластм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Хомут трубы HALF диаметр 160 Roxell 15900822"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Труба выпускная диаметр 160 х 195 мм Roxell 06100366"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Колено ПВХ 160мм/87град Roxell 16104051"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "Колено ПВХ 160мм/67град Roxell 16104077"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Автомат кормовой PigNic 11 Big Dutchman 20-45-5560"

    Кол-во: 7

    "Позиция 148"

    "Полукольцо 1000, диаметр 1900, стеклопластик Big Dutchman 20-51-3302"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Блок EPU-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Оголовок выходной в сб. с запорным клапаном Roxell Model 55"

    Кол-во: 100

    "Позиция 151"

    "Реле давления трехфазное ELT3-3\11 бар"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Заслонка выпускная D 150 Big Dutchman 83-00-2157"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Дно для воронки кормоавтомата PigNic Jumbo 20-45-4674"

    Кол-во: 40

    "Позиция 154"

    "Ползун разравнивания корма с хомутом Roxell 14003057"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 155"

    "Корпус клапана ABS 4 отв. 90 град. короткий ПВХ 20-50-3201"

    Кол-во: 100

    "Позиция 156"

    "Труба для натяжного вала FlexVey 90 25-59-3024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Устройство спиралевидное натяжное для FlexVey 90 (S339000) 25-59-3033"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Крышка с люком стеклопластик диам. 1900 имеет люк (3кВт) 83-01-6267"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Труба контрольная DR-1500 Big Dutchman 83-00-9900"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Труба металлическая d=56мм L=5800мм Roxell 04801668"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Половинка адаптера для объемного дозатора BR трубы 45мм 10-38-3413"

    Кол-во: 204

    "Позиция 162"

    "Насос центробежный 400 V 4.0 kW Big Dutchman 20-55-3825"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Компактстартер 24В 2,5-4,0А 50/60 Гц в компл. MSC 91-00-2870"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Компактстартер 24V 6,3-10A 50/60 Гц в компл MSC 91-00-2842"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Коробка распределительная кабеля вентиля Big Dutchman 99-30-3107"

    Кол-во: 200

    "Позиция 166"

    "Клапан пневматический мембранный 63/63мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Муфта переходная разборная PVC-U 63х2""

    Кол-во: 8

    "Позиция 168"

    "Выключатель концевой лепестковый (Minimum switch ass'y) 00201145"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Вал приводной DR1500 RAS Туре 09 Big Dutchman 81-32-9781"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Кормушка-дозатор (7л)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 171"

    "Крышка клапана 4 отверстия PA6.6GF30 усиленная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Дозатор объемный 6 л BR в компл DR 1500 Big Dutchman 83-04-3840"

    Кол-во: 204

    "Позиция 173"

    "Вентиль магнитный 24V 50Hz F0624r Big Dutchman 20-50-1172"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Дозатор Dos-7 Body Ass'y Blue"

    Кол-во: 235

    "Позиция 175"

    "Предохранитель цепи"

    Кол-во: 100

    "Позиция 176"

    "Таймер времени Maxi Rex 50T 649 924 230V 50-60Hz"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Платина основная MC99-NT Series2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Дисплей блока управления МС99/МС99 NT Big Dutchman 91-02-3778"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Двигатель редукторный 3 KW 400/420 52U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Двигатель редукторный 0,75 KW 230/400 Big Dutchman 10-88-3729"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Управление ECO д/Flex-Vey 1.5kWт 230/400V 3 ф 50Hz Big Dutchman 91-00-3650"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Муфта соединительная d60/40 нерж. в комп. Big Dutchman 20-52-3123"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Секция воронки лист/мет 1.5 мм для кормового бункера диам 2.75 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Колесо зубчатое спица DR 1500 для цепи 83-03-35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Насос эксцентриковый шнековый L 45 Big Dutchman 20-50-4135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Мотор редуктор 1,5 кВт для поперечного шнека, 81-20-9161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Колесо приводное RAS 850 83087757"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Регулятор давления с фильтром MDR 43/6, 20-50-3172"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "Сегмент приводного колеса кормоприемника RAS 83-02-3347"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Преобразователь частоты 4.00 KW ATV312 400V 3Ph Big Dutchman 91-02-4444"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Кран шаровой пневматический 2" в к-те 24 В 50/60 Гц Big Dutchman 20-56-3040"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Крышка чана 4400 л GFK диаметр 560 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Клапан мембранный DN50 50Hz Big Dutchman 20-51-3735"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Задвижка для отвода с тросовым управлением DR1500 Big Dutchman 83-03-8482"

    Кол-во: 200

    "Позиция 195"

    "Клапан кормораздаточный Hydromix Big Dutchman 20-50-3205"

    Кол-во: 20

    "Позиция 196"

    "Клапан косопосаженный 2" 24V 24B Big Dutchman 20-56-3406"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Вал натяжной с подшипником для М90 Big Dutchman 25-59-3021"

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "Подшипник конечный вала натяжения M75/M90 Flex Vey 25-01-3025"

    Кол-во: 7

    "Позиция 199"

    "Интерфейс RS 485 USB Big Dutchman 46-14-5645"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Колпачок для сенсора с кабелем Big Dutchman 20-50-3257"

    Кол-во: 20

    "Позиция 201"

    "Датчик уровня технической воды Big Dutchman 20-52-3330"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Воронка GFK для приемника шнека Big Dutchman 25-16-3629"

    Кол-во: 13

    "Позиция 203"

    "Привод для Flex-Vey 1,1 KW 25-62-3065"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Насос центробежный 4,0 KW 20-55-4212"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Двигатель редукторный 3,0 KW 90-00-4067"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Кормушка-поилка 2 литра для поросят (10054)"

    Кол-во: 79

    "Позиция 207"

    "Пускатель компактный 24В 2.5-4.0A 50/60Hz"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "Подшипник натяжной в компл. для спирали Big Dutchman 25-16-3618"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Часть нижняя для приемника шнека М125 83-03-2966"

    Кол-во: 6

    "Позиция 210"

    "Муфта переходная PVC-U PN16 63/75x2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Муфта переходная PVC-U PN16 63/75x2 1/2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Модуль релейный МС99 24 реле вкл принадл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "Модуль клапанный МС99-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Крепление 63-63 PVC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Корпус пневматического мембранного клапана 63/50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Клапан мембранный для компрессора MDR 3-ЕА (Биг)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Клапан кормораздаточный с тройником 63х50Ах63"

    Кол-во: 20

    "Позиция 218"

    "Клавиатура для МС99/99NT-GUS."

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Дуга 45 град. 90х4,0 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 220"

    "Тройник для сенсора MS-45 Big Dutchman 60-41-0112"

    Кол-во: 15

    "Позиция 221"

    "Крюк 1200мм нерж. для сливной пробки ванны 71-24-3021"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Пробка запорная DN 300 Big Dutchman 71-24-3201"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Кольцо уплотнительное для пробки ф250"

    Кол-во: 33

    "Позиция 224"

    "Колено пластиковое 45 гр DN 110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Сенсор температурный STW/STB N50260099"

    Кол-во: 7

    "Позиция 226"

    "Свеча зажигания GP70 N50260030"

    Кол-во: 8

    "Позиция 227"

    "Флюгер (микропереключатель) для генератора GP 70 N50390028"

    Кол-во: 32

    "Позиция 228"

    "Модуль CPU с дисплеем на МС- 135/235 PRO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "Крепление для ниппельной поилки 45град 1/2-1/2 Agromax 1196-2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 230"

    "Анкер для бетонных полов резьба М10 1196-20"

    Кол-во: 394

    "Позиция 231"

    "Кольцо резиновое D=14мм h=2мм (для ниппеля 10092-5)"

    Кол-во: 435

    "Позиция 232"

    "Баллон для дымогенератора Mini Mist (400мл)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 233"

    "Аккумулятор 6В 4,5 Ач"

    Кол-во: 21

    "Позиция 234"

    "Микропереключатель Флюгера для Jet Master (50390028)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 235"

    "Батарея для АСА Big Dutchman 81-03-2708"

    Кол-во: 7

    "Позиция 236"

    "Переключатели с проводами DA-75 Scov 432937"

    Кол-во: 7

    "Позиция 237"

    "Блок управления BCU нижняя часть"

    Кол-во: 3

    "Позиция 238"

    "Плата сервопривода DA 75A-6 24V Skov 432953"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Поилка ниппельная с чашкой для откормочных свиней до 110 кг (10059)"

    Кол-во: 51

    "Позиция 240"

    "Клапан магнитный 24В 1 х 5/2 50/60Гц Big Dutchman 20-56-3025"

    Кол-во: 8

    "Позиция 241"

    "Сенсор адлиб с 15 м кабелем в компл. Big Dutchman 20-50-4670"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Соединение DR 850"

    Кол-во: 55

    "Позиция 243"

    "Батарея для ACA 10N 12V 2,3Ah Big Dutchman 60-40-0022"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Труба 1/2 прямая, нерж., резьба 1/2 внешняя-внешняя L=750мм Agromax 80075-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 245"

    "Датчик влажности DOL-14-HQ со штекером Big Dutchman 60-40-0206"

    Кол-во: 6

    "Позиция 246"

    "Датчик давления -10-600 Ра Scov 401990"

    Кол-во: 3

    "Позиция 247"

    "Платина мотора 230V для сервомотора CL 75 Big Dutchman 60-40-2920"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Блок управления горелкой BCU 300 газ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "Выключатель концевой 10-88-3728"

    Кол-во: 6

    "Позиция 250"

    "Штекер клапана для газогенератора GP 50260118"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Решетка защитная GP 95 BCU 50390055"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Электрод ионизационный GP95 50390006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "Сервомотор 24V CL74 on/off Big Dutchman 60-43-2085"

    Кол-во: 11

    "Позиция 254"

    "Плата сервопривода DA-75A-6 24 V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Вентилятор осевой 250-2/ERA-15V 1300-1700м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Датчик влажности DOL-14-HQ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 257"

    "Насос центробежный 400V 0,75KW K12/200T, 20-52-3301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Плата управления DA-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 259"

    "Батарея аккумуляторная pbq 6V 1,2 Ah"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Выключатель защиты ABL 2,5-4,0 А Big Dutchman 91-00-1224"

    Кол-во: 3

    "Позиция 261"

    "Вал зажимной для спирали Flex-Vey 90 Big Dutchman 25-59-3021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Датчик сухого корма MS45"

    Кол-во: 8

    "Позиция 263"

    "Набор резиновых прокладок для поилки 10092-5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 264"

    "Пружина для поилки 10092-5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 265"

    "Трансформатор зажигания GP70 Eichhoff 4718/54 N50260109"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Кран шаровый c пневмоприводом 2" 24VDC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Насос центробежный 4,00kW 400-690V 50Hz 2A Big Dutchman 20-55-4205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Дисплей принт АТ Big Dutchman 91-02-3866"

    Кол-во: 3

    "Позиция 269"

    "Скоба для трубы 1" оцинк. без шпонки 83-04-9623"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Кормоавтомат Домино двухсторонний с комплектом крепления к станку/полу на 4 кормоместа (по 30 см.) односторонняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Уголок нерж. ст. д/стан. оборудования 35N 83-03-3739"

    Кол-во: 200

    "Позиция 272"

    "Ремкомплект поршневого насосаR-1041/21 81-32-0393"

    Кол-во: 3

    "Позиция 273"

    "Сервопривод 24V CL-74 постоянный ток 10Вт Big Dutchman 60-43-2079"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Вентилятор осевой 6E63-4PP-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Ремкомплект для редуктора сервомотора CL-75-3/6 Big Dutchman 60-43-2936"

    Кол-во: 3

    "Позиция 276"

    "Сервомотор 24V CL-75A-3 Big Dutchman 60-43-2046"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Сирена наружная Big Dutchman 60-48-3750"

    Кол-во: 4

    "Позиция 278"

    "Прибор бесступенчатого управления ЕPU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Вентилятор осевой FC 063-6ET(S)12400м3 230V 560W"

    Кол-во: 3

    "Позиция 280"

    "Батарея МС78"

    Кол-во: 6

    "Позиция 281"

    "Сервомотор CL-75А-6 24V 40Вт пост/перем ток Big Dutchman 60-43-2044"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Свеча зажигания для Джет-Мастер Big Dutchman 50-26-0030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Плата сервомотора CL74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Поилка кнопочная для свиней 10055-К"

    Кол-во: 100

    "Позиция 285"

    "Статор Perbunan NM045-01-L насос L45#958839 Big Dutchman 20-50-4110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 286"

    "Мембрана с 4 отверст вулкан. Резин Big Dutchman 83-04-2319"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Поилка для свиноматок и откормочных свиней 3/4" резьба 1/2" (10098-6)"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 288"

    "Анкер для пластиковых полов резьба М8 1196-21"

    Кол-во: 120

    "Позиция 289"

    "Пробка запорная DN 250 Big Dutchman 71-24-3101"

    Кол-во: 30

    "Позиция 290"

    "Поилка для поросят и откормочных свиней 1/2" внутренняя (10092-5)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 291"

    "Держатель трубы 70024"

    Кол-во: 40

    "Позиция 292"

    "Труба 1/2, прямая, нерж, резьба 1/2" внешняя- внешняя, L=1000мм Agromax 80100-2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 293"

    "Электрод ионизационный для GP40/70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 294"

    "Таймер 5QTB 230V Big Dutchman 91-40-1355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Соединение DR1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Наполнитель манометра (для вакуумметра -10- 600 Ра) 30 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Микродвигатель для крышного вентилятора DA 74 Skov 432952"

    Кол-во: 30

    "Позиция 298"

    "Вентилятор GP 14 EBM A2E 50500004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Блок газорегуляторный CG10 R70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 300"

    "Датчик объема MS-45R 220V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "Плата мотора 24В 0-10В DMS лакир."

    Кол-во: 22

    "Позиция 302"

    "Поилка вакуумная мод. 940 (S940)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Клапан предохранительный 2" MS 3-8 бар Big Dutchman 20-56-3047"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Блок газорегуляторный газогенератора ERA 33 V4600A 1080B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Пробка ПЭ с уплотнением резиновым 250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 306"

    "Аккумулятор 12В 2,3 Ач"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Крышка ВСU-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Комплект крепления к бетонной решетке типа "бабочка" Big Dutchman 65-97-3098"

    Кол-во: 50

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