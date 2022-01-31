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Номер извещения
___ГП602085-1-14___
Уникальный номер закупки
391
Наименование закупки
Закупка запчастей и оборудования свиноводства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
дата не указана
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Почтовый адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70079
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
a.nuzhnyj@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нужный Не указано
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запчастей и оборудования свиноводства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей и оборудования свиноводства
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Адрес местонахождения
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Наименование заказчика
ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Адрес местонахождения
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Отсутствуют
28.30.89
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 50
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