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Номер извещения
ГП602238
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вибродиагностика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2016 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Почтовый адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Контактный телефон
+7 904 667-95-02
Факс
7-4371-38741
Адрес электронной почты
zakupki-zmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Кристина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2016 10:00 GMT +312.02.2016 10:0012.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602238Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода Зеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2016 13:0012.02.2016 13:0012.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602238Дата и время вскрытия заявок Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода Зеленодольск
Подведение итогов не позднее
15.02.2016 14:0015.02.2016 14:0015.02.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602238Подведение итогов не позднее Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода Зеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 1
Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2016 10:00 GMT +312.02.2016 10:0012.02.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП602238Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода Зеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2016 13:0012.02.2016 13:0012.02.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП602238Дата и время вскрытия заявок Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода Зеленодольск
Подведение итогов не позднее
15.02.2016 14:0015.02.2016 14:0015.02.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП602238Подведение итогов не позднее Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода Зеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза выявления причин вибрации дожимного компрессора и газопровода
Начальная цена
93 362,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 1