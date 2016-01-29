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Номер извещения
ГП601552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вывоз твердых бытовых отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2016 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Почтовый адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Контактный телефон
+7 904 667-95-02
Факс
7-4371-38741
Адрес электронной почты
zakupki-zmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Кристина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Вывоз твердых бытовых отходов на захоронение с территории филиала ОАО "КМПО"-ЗМЗ в количестве 2 101 м3 (потребность ориентировочная)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.01.2016 16:00 GMT +329.01.2016 16:0029.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601552Дата и время окончания срока приема заявок Вывоз твердых бытовых отходов на захоронение с территории филиала ОАО "КМПО"-ЗМЗ в количестве 2 101 м3 (потребность ориентировочная)Зеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2016 09:3001.02.2016 09:3001.02.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601552Дата и время вскрытия заявок Вывоз твердых бытовых отходов на захоронение с территории филиала ОАО "КМПО"-ЗМЗ в количестве 2 101 м3 (потребность ориентировочная)Зеленодольск
Подведение итогов не позднее
03.02.2016 23:5903.02.2016 23:5903.02.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601552Подведение итогов не позднее Вывоз твердых бытовых отходов на захоронение с территории филиала ОАО "КМПО"-ЗМЗ в количестве 2 101 м3 (потребность ориентировочная)Зеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вывоз твердых бытовых отходов на захоронение с территории филиала ОАО "КМПО"-ЗМЗ в количестве 2 101 м3 (потребность ориентировочная)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2101 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
Все закупки и тендеры Филиал ОАО КМПО-ЗМЗ
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
S
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2101