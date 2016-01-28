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Номер извещения
ГП601519
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по демонтажу части перегородки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2016 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Почтовый адрес
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Контактный телефон
+7 904 667-35-02
Факс
7-4371-38741
Адрес электронной почты
zakupki-zmz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Кристина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2016 16:00 GMT +328.01.2016 16:0028.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601519Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического заданияЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2016 09:0029.01.2016 09:0029.01.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601519Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического заданияЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
01.02.2016 11:0001.02.2016 11:0001.02.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601519Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического заданияЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
43.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2016 16:00 GMT +328.01.2016 16:0028.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601519Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического заданияЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
29.01.2016 09:0029.01.2016 09:0029.01.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601519Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического заданияЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
01.02.2016 11:0001.02.2016 11:0001.02.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601519Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического заданияЗеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического задания
Начальная цена
468 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по демонтажу части перегородки согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. ЗеленодольскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
422545, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, Машиностроительная, 1
Отсутствуют
43.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0