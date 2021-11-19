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    Главная / Торги / 2233/15.12.20/КО/Э Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организацией

    2233/15.12.20/КО/Э Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организацией

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2021 15:3019.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организациейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2233/15.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2233/15.12.20/КО/Э Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организацией

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    27.12.2020 21:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление_9.pdf

    изменений_2.pdf

    Продление.pdf

    Продление_5.pdf

    изменение_1.pdf

    Продление.pdf

    Продление_6.pdf

    Продление.pdf

    Продление_8.pdf

    ГПНС_Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2021 15:30 GMT +319.11.2021 15:3019.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организациейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.11.2021 06:0022.11.2021 06:0022.11.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060667Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организациейСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2022 15:3015.01.2022 15:3015.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организациейСалават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202215.01.2022 15:3015.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организациейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организацией

    Начальная цена

    484 095,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.110

    Услуги в области технического регулирования и стандартизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) и технического водорода ц.51 научной организацией"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 711 104
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    1
    Регион:
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