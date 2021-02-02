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Номер извещения
ГП060666
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закуп ГСО, хим.смесей, газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.12.2020 21:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-15
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
NShepeleva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шепелева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закуп хим.газов, ГСО, поверочные смеси
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.02.2021 13:00 GMT +302.02.2021 13:0002.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060666Дата и время окончания срока приема заявок закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
02.02.2021 13:0002.02.2021 13:0002.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060666Дата и время вскрытия заявок закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область
Подведение итогов не позднее
10.02.2021 08:0010.02.2021 08:0010.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060666Подведение итогов не позднее закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп хим.газов, ГСО, поверочные смеси
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
20.30.12.150
20.13.24.149
08.91.19.130
20.11.11.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 200
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