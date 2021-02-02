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    Главная / Торги / закуп ГСО, хим.смесей, газов

    закуп ГСО, хим.смесей, газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.02.2021 13:0002.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060666Дата и время окончания срока приема заявок закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060666

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закуп ГСО, хим.смесей, газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.12.2020 21:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора_поставки_с_приложениями.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-15

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    NShepeleva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп хим.газов, ГСО, поверочные смеси

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.02.2021 13:00 GMT +302.02.2021 13:0002.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060666Дата и время окончания срока приема заявок закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    02.02.2021 13:0002.02.2021 13:0002.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060666Дата и время вскрытия заявок закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    10.02.2021 08:0010.02.2021 08:0010.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060666Подведение итогов не позднее закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 08:0010.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060666Подведение итогов не позднее закуп хим.газов, ГСО, поверочные смесиТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп хим.газов, ГСО, поверочные смеси

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.150

    Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях

    20.13.24.149

    Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки

    08.91.19.130

    Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или некальцинированные); кислота борная природная

    20.11.11.131

    Гелий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГСО 7927-2001 ионов алюминия (1 г/дм3), 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "ГСО 7107-94 ионов бария (1 г/дм3),амп. 5 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "ГСО 7337-96 ионов бора (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "ГСО 8048-94 ХПК+БПК (0,2 г)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 5"

    "ГСО 7619-99 бромид-ион (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "ГСО 8403-2003 гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "ГСО 8049-94 АПАВ состава додецилсульфата натрия (0,1г)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "ГСО 7835-2000 ионов железа (III) (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "ГСО 7620-99 иодид-ион (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "ГСО 7874-2000 ионов кадмия (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "ГСО 8092-94 ионов калия (1 г/дм3) амп. 5мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "ГСО 7682-99 ионов кальций (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "ГСО 8934-2008 ионов кремния (1 г/дм3), амп. 40 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "ГСО 9729-2010 ионов кремния(1 г/дм3), амп.10 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "ГСО 7681-99 ионов магния (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "ГСО 7875-2000 ионов марганца (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "ГСО 7836-2000 ионов меди (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "ГСО 8461-2003 метанола, (1 мг/см3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "ГСО 7976-2001 ионов мышьяка (0,1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Стандартный раствор для спектрометрии МЭС-1, флакон 100 мл, СОП 15608-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стандарт мультиэлементный (образец для спектрометрии) МЭС-2, 11 элементов флакон 100 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стандарт мультиэлементный (образец для спектрометрии) МЭС-3, 10 элементов флакон 100 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ГСО 8062-94 ионов натрия (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 35

    "Позиция 24"

    "ГСО 8648-2005 нефтепродукты в водорастворимой матрице, (0,05мг/см3), НВМ-3-ЭК"

    Кол-во: 42

    "Позиция 25"

    "ГСО 8649-2005 нефтепродукты в водорастворимой матрице, (0,1 мг/см3), НВМ-4-ЭК"

    Кол-во: 42

    "Позиция 26"

    "ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане (1мг/см3), амп. 5мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "ГСО 7822-2000 нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (50 мг), упаковка 5 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ГСО 9374-2009 Нефтепродукты в полихлортрифторэтилене НП-2 (50,0 мг/см3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "ГСО 7873-2000 ионов никель (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "ГСО 7877-2000 ионов свинца (II) (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "ГСО 7340-96 ионов селена (IV) (1,00 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "ГСО 7145-95 ионов стронция (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "ГСО 6693-93 сульфат-ионов (1,00 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 35

    "Позиция 34"

    "ГСО 7970-2001 сульфид-ион (1,00 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "ГСО 9101-2008 массовой концентрации сухого остатка воды (комплект 37 СО)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "ГСО 7374-97 удельной электропродности УЭП-1 (11,2 См/м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "ГСО 7377-97 удельной электропродности УЭП-4 (0,029 См/м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "ГСО 8714-2005 фенола в этаноле (1,0 мг/см3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "ГСО 7748-99 фосфат-ионов, (1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "ГСО 7616-99 хлорид-ион(1,0 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "ГСО 7617-99 хлорид-ион (10 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "ГСО 7425-97 бихроматной окисляемости (ХПК) , (1000 мг/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "ГСО 7834-2000 ионов хрома (IV) (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "ГСО 7853-2000 цветности (хром-кобальтовая) шкала (500 градусов цветности)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "ГСО 7837-2000 ионов цинка (1 г/дм3), амп. 5 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "ГСО 6541-92 МНВ-20 нерастворимые вещества каолина"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Combined Six Cation Standard-II, 50 mL Комбинированный стандарт шести катионов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Комбинированный стандарт 7ми анионов /фторид,20мг/л;хлорид, 100 мг/л;нитрит, 100 мг/л;бромид, 100 мг/л;нитрат, 100 мг/л;фосфат, 200 мг/л;сульфат, 100 мг/л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Образец ГСО РЭП-3 ГСО 8581-2004 250 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Образец ГСО плотности РЭП-4 ГСО 8582-2004 (250мл.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "ГСО 8583-2004 плотность жидкости РЭП-5(998-999 кг/м3) 250 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Обазец ГСО плотности РЭП-7 ГСО 8585-2004 (250мл.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "ГСО плотности жидкости РЭП-8 (250 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Смесь ASTM 5080-8842, 18710-60170 C14-C15-C16 (уп/3шт) (амп.0.5 мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Образец металло-органический SMA-900-200G (900 ppm) 200 г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Образец металло-органический CS-75-500 (менее 1 ppm) 500 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Образец металло-органический СS-22-100-200G (100 ppm) 200 г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Образец металло-органический (2000) ppm 200 г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Хлорбензол для хроматографии СОП 0027-03 3мл.2-45710 содержание >=99.8%"

    Кол-во: 17

    "Позиция 60"

    "Набор стандартов вязкости для SVM 3000, комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-1), 15 см3 ГСО 10677-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,030-ЭК (0,027-0,033%), фл. 100мл, ГСО 8173-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-5), 15 см3 ГСО 10681-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "ГСО СН-0,010-ЭК 100 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "ГСО СН-0,005-ЭК (массовая доля серы в темных нефтепродуктах) 0,004-0,006% 100 мл ГСО 8171-2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 66"

    "ГСО 8170-2002 СН-0,000-ЭК 0,000-0,002 %, 100 мл"

    Кол-во: 13

    "Позиция 67"

    "ПЛ-900-НС ГСО 10859-2016 диапазон 898,0-908,0 кг/м3 флакон (100 мл)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "ГСО ПЛ-730-ЭК 8615-2004 (716,0...732,0 кг/м3) 500 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "ГСО ПЛ-690-ЭК (плотности жидкости) диап.682-694, ГСО 8614-2004 500 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "ГСО МПН-0,050-ЭК 7857-2000 0,045-0,055 (100г)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 71"

    "МПН-0,015-ЭК ГСО 7856-2000 (0,012...0,018%) 100г"

    Кол-во: 42

    "Позиция 72"

    "МПН-0,005-ЭК ГСО 7855-2000 диап. 0,004-0,006 100г"

    Кол-во: 42

    "Позиция 73"

    "ГСО массовой доли мех.примесей в нефти МП-ТЦСМ (0,003-0,01%), ГСО 8878-2007, (350мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "ГСО КЧ-0,05-ЭК 100 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "ГСО кислотное число КЧ-0,02-ЭК, (100мл)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "ГСО ДНП-20-ЭК ГСО 8524-2004 250 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Образец ГСО ДНП ДНП-ТЦСМ ГСО 8883-2007 (60-110 кПА) 800 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "ГСО ДНП-ПА(100) (давление насыщенных паров нефтепродуктов), 100-120 кПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "ГСО ДНП-60-ЭК 1000 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "ГСО ДНП-3 ГСО 4093-87 250 мл"

    Кол-во: 17

    "Позиция 81"

    "СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ВЖ-2-ПА) 500мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ГСО РЭВ-600 500 мл (кинематическая вязкость при 40 0С и при 100 0С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "ГСО РЭВ-100-ЭК 500 мл (кинематическая вязкость при 50 0С и при 20 0С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "ГСО РЭВ-30-ЭК 500 мл (кинематическая вязкость при 50 0С и при 20 0С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "ГСО РЭВ-10 500 мл ГСО 8588-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "ГСО РЭВ-5-ЭК 250 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "ГСО ВК-22 (кин.3,7 мм2/с при 20С) фл. 30 см3 ГСО 7128-94"

    Кол-во: 48

    "Позиция 88"

    "ГСО РЭВ-2 500 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-23), 30 мл ГСО 7129-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "ГСО вязкости СТ-Н-ВК ГСО 9267-2008 (3,0-5,0 мм2/с) (250 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Образец ГСО воды МВ-ТЦСМ (0,03-0,1%), ГСО 8877-2007, (350мл)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "ГСО ВФ-ПА-2 (1) 0,6-1,0% масс.,(5 мл) ГСО 9922-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "ГСО Содержание воды ВФ-ВНИИМ-0,01, массовая доля 0,010-0,015% ГСО 9088-2008 комплект 2*5 мл."

    Кол-во: 55

    "Позиция 94"

    "ГСО ВН-5,0-ЭК диапазон 4,5 - 5,5 % масс., 100г ГСО 7933-2001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 95"

    "ГСО 7931-2001 массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,5-ЭК, 100 гр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Образец ГСО 7929-2001 (массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах), ВН-0,5-ЭК, 100 гр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "ГСО ВКЩ-ПА(7)водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах рН6-рН8 100мл ГСО 10400-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "ГСО ВКЩ-ПА(5)водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах рН4-рН6 100мл ГСО 10400-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "ГСО ЩЧ-5,диапазон 4,5-5,5 мг КОН/г 5мл.ГСО 8641-2004"

    Кол-во: 40

    "Позиция 100"

    "ГСО ЩЧ-1,диапазон 0,9-1,10 мг КОН/г 100мл.ГСО 8640-2004"

    Кол-во: 7

    "Позиция 101"

    "ГСО 8884-2007 ХОС-ТЦСМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "ГСО ХОН-2-ЭК ( 2мкг/г) 500 мл"

    Кол-во: 32

    "Позиция 103"

    "ГСО ХО-13-ЭК ГСО 8861-2007"

    Кол-во: 16

    "Позиция 104"

    "Образец ГСО хлористых солей ХС-ТЦСМ (11 - 50 мг/дм3) ГСО 8879-2007 (350 мл)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "ГСО ХСН-100-ЭК 7900-2001 100 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "ГСО ХСН-50-ЭК (содержание хлористых солей) 47,5-52,5 мг/мл, флакон 100 мл, ГСО 7899-2001"

    Кол-во: 13

    "Позиция 107"

    "ГСО ХСН-10-ЭК 100 мл ГСО 7898-2001"

    Кол-во: 23

    "Позиция 108"

    "ГСО ХСН-5-ЭК (содержание хлористых солей) 4,50-5,50 мг/мл, флакон 100 мл, ГСО 7897-2001"

    Кол-во: 265

    "Позиция 109"

    "ГСО массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХН-ПА (10) (8 -14мкг/г) 5мл ГСО 10741-2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "ГСО фракционного состава нефти ФС-Б-ЭК, ГСО 8785-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "ГСО фракционного состава нефти ФС-РТ-ЭК ГСО 8787-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "ГСО фракционного состава нефти ФС-ТЦСМ, ГСО 8546-2004, (500мл)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 113"

    "ГСО ФС-ДТ-ЭК 100 мл"

    Кол-во: 24

    "Позиция 114"

    "Образец ГСО ТВОТ-230-ЭК № 8154-2002 (500мл)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "ГСО ТВОТ-190-ЭК 500 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "ГСО ТВЗТ-180-ЭК 165-205С,флакон 500мл ГСО 8138-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-3 (52,0С) 85мл ГСО 10805-2016"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Образец ГСО ТТЗ-10-ЭК ГСО 8926-2008 100 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "ГСО 8930-2008 ТТЗ-50-ЭК -52...-42 град.C, 100 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "ГСО ТТЗ-30-ЭК 100 мл"

    Кол-во: 11

    "Позиция 121"

    "ГСО 8689-2005, СЗН-1/2 массовая доля сульфатной золы нефтепродуктов (0,98%) 50 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Образец ГСО СЗН-1/1 ГСО 8689-05 (0,38%) 50 мл массовая доля сульфатной золы нефтепродуктов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "ГСО массовой доли серы в нефти СТ-Н-С (0,12-0,15 %) ГСО 9265-2008, (250мл)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "ГСО СН-5,000-ЭК 100мл"

    Кол-во: 9

    "Позиция 125"

    "ГСО Содержание серы СН-2,500-ЭК ГСО 8178-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "ГСО Содержание серы СН-1,000-ЭК ГСО 8177-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "ГСО Содержание серы СН-0,500-ЭК ГСО 8176-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Гексадекан ГСО 7289-96 99,7% (ампула 5 мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "ГСО Содержание серы СН-0,100-ЭК ГСО 8175-2002"

    Кол-во: 25

    "Позиция 130"

    "Образец ГСО серы СН-0,060-ЭК ГСО 8174-2002 (100мл.)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 131"

    "ГСО 8882-2007 П-ТЦСМ плотность нефти (0,840-0,880%) 1000 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 132"

    "ГСО Содержание воды ВН-0,1-ЭК ГСО 7928-2001"

    Кол-во: 166

    "Позиция 133"

    "ГСО 7289-96 ГЕКСАДЕКАН В Н-ГЕКСАНЕ (0,033...0,060 %МАСС.) АМПУЛА 5 СМ3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 134"

    "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10512-2014 (метан 95-96 % моль)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 135"

    "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10512-2014 (метан 99 % моль)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10521-2014 (метан 88-89% моль)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 137"

    "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10521-2014 (метан 88% моль)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10521-2014 (метан 26-27% моль)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Смесь сжиженных углеводородов ГСО 10526-2014, 2 разряд, 0,4 дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Смесь сжиженных углеводородов (метан СН4 3%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Смесь сжиженных углеводородов (метан СН4 0,001%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Образец ПГС метан СH4-воздух ГСО 10509-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "ПГС аммиак NH3-воздух ГСО 10509-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Образец ПГС смесь газовая SO2-N2 ГСО 10506-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Образец ПГС диоксид азота-азот (NO2-N2) ГСО 10506-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Образец ПГС оксид азота-азот (NO-N2)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Образец ПГС диоксид азота-азот (NO2-N2) ГСО 10506-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Образец ПГС оксида углерода СО-воздух ГСО 10509-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "ПГС диоксида серы SO2-N2 ГСО 10506-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "ПГС оксида углерода СO-воздух ГСО 10509-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Образец ПГС оксид азота-азот (NO-N2) ГСО 10506-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Образец ПГС ГСО 10518-2014 (меркаптаны 10 компонентов 16 мг/м3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Образец ПГС ГСО 10518-2014 (меркаптаны 10 компонентов 5 мг/м3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 154"

    "Образец ПГС ГСО 10518-2014 (меркаптаны 10 компонентов 10 мг/м3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 155"

    "ПГС H2S(50 мг/м3)+CH3SH(50 мг/м3)+C2H5SH(50 мг/м3)+N2(ост.) (об.доля) баллон 10 дм3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "ПГС H2S(42 мг/м3)+CH3SH(42 мг/м3)+C2H5SH(42 мг/м3)+N2(ост.) (об.доля) баллон 10 дм3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Поверочный нулевой газ - воздух ТУ 2114-005-72689906-2014 (в баллоне 5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.5л.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Спрей для проверки дымовых датчиков, Chekkit Smoke detector tester, 150 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 2,47 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Смесь газовая метанол СН3ОН с ном. знач. 1,38 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Смесь газовая СО-воздух (15 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,5%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 172"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 173"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 174"

    "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 176"

    "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 180"

    "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.5л.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Гелий газообразный марка "А" ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм.1,2 в баллоне 40 л."

    Кол-во: 240

    "Позиция 183"

    "Смесь газовая C2H6-C3H8-i-C4H10-C4H10-neo-C5H12-i-C5H12-C5H12 -С6Н14-СО2-N2-О2-СН4 в баллоне(1х10л)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 184"

    "Спрей для проверки дымовых датчиков, Chekkit Smoke detector tester, 150 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Смесь ПГС (СН4 - 0,77% об). +воздух в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 186"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 190"

    "Смесь газовая СО-воздух (1 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Смесь газовая СО-воздух (15 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "Смесь ПГС пропан - воздух 9 ± 1 мг/м³ (5Pmm) в 1 баллоне 5л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Смесь ПГС пропан - воздух 450 ± 50 мг/м³"

    Кол-во: 5

    "Позиция 196"

    "Смесь ПГС пропан - воздух 250 ± 25 мг/м³ (0,0136%) 1баллоне 5л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Смесь ПГС (СН4 - 0,77% об). +воздух в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 198"

    "Смесь газовая СН4-воздух (1,45%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 200"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 202"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,5%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 205"

    "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 207"

    "Смесь газовая СН4-N2 (0,48%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 208"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,5%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 209"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 210"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,48%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Смесь газовая О2-N2 (28%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Смесь газовая О2-N2 (23%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Смесь газовая О2-N2 (14% ) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Смесь газовая C2H6-C3H8-i-C4H10-C4H10-neo-C5H12-i-C5H12-C5H12 в баллоне(1х10л)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 217"

    "Азот марки 5,4 (99,9994%) в баллоне (1х40л)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 218"

    "Гелий газообразный марка "А" ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм.1,2 в баллоне 40 л."

    Кол-во: 240

    "Позиция 219"

    "Азот технический ГОСТ 9293-74, баллон 40 л"

    Кол-во: 25.2

    "Позиция 220"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 160

    "Позиция 221"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 201.6

    "Позиция 222"

    "Кислород газообразный особой чистоты O2, 99.999%, 5 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Метан газообразный высокой чистоты CH4, 99.999%, 5 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Оксид углерода высокой чистоты CO, 99.999%, 5 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 226"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 227"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 25.2

    "Позиция 228"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 75.6

    "Позиция 229"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 25.2

    "Позиция 230"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 75.6

    "Позиция 231"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 50.4

    "Позиция 232"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 151.2

    "Позиция 233"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 126

    "Позиция 234"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 283.545

    "Позиция 235"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 220

    "Позиция 236"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 55

    "Позиция 237"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 25.2

    "Позиция 238"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 75.6

    "Позиция 239"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 126

    "Позиция 240"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 378

    "Позиция 241"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 126

    "Позиция 242"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 378

    "Позиция 243"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 48

    "Позиция 244"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 151.2

    "Позиция 245"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 48

    "Позиция 246"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 151.2

    "Позиция 247"

    "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78"

    Кол-во: 16.5

    "Позиция 248"

    "Пропан-бутан технический ГОСТ 52087-03"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 249"

    "Азот технический ГОСТ 9293-74, баллон 40 л"

    Кол-во: 125

    "Позиция 250"

    "Азот технический ГОСТ 9293-74, в баллоне (1х40л)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 251"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 254"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 257"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 265"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 266"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 267"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 274"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 278"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 279"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 282"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 283"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.5л.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 286"

    "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 1,3 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 2,7 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 288"

    "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 0,75 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Смесь газовая С3Н8-метанол N2 (1,54%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 290"

    "Смесь газовая С3Н8-метанол N2 (1,25%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Смесь газовая С3Н8-метанол N2 (0,85%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Смесь газовая О2-N2 (28%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 293"

    "Смесь газовая О2-N2 (14% ) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 295"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 296"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 297"

    "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 298"

    "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 299"

    "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 301"

    "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.40л.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 302"

    "Гелий газообразный марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005) (Не) 99.995% бал.40дм3"

    Кол-во: 160

    "Позиция 303"

    "Смесь газовая градуировочная ГСО 9299-2009 ИПГ-13 10дм3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 304"

    "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 305"

    "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 306"

    "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 307"

    "Аргон марки 5,6 (99,9996%) в баллоне (1х40л)"

    Кол-во: 1320

    "Позиция 308"

    "Кислород газообразный чистый марки "5.0" 99,999%"

    Кол-во: 240

    "Позиция 309"

    "Гелий газообразный марки А 99.995%"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 310"

    "Аллилтиомочевина 98% Acros 14880, 50 г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Акридиновый желтый ч.д.а, ТУ 6-09-2603-78"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 312"

    "Аммиак водный ЧДА ГОСТ 3760-79"

    Кол-во: 16.2

    "Позиция 313"

    "Аммоний хлористый ХЧ, ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 314"

    "Алюминий окись для хроматографии нейтральная (50-200 микрон)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Ацетон ч д а"

    Кол-во: 400

    "Позиция 316"

    "Ацетон ОСЧ 9-5 ОП 2 (канистра 8 кг)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 317"

    "Аскарит "Ч" по ТУ 6-09-4128-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "АНАЛОГ кат.№ 840 Аква М®-Кулон CG."

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "АНАЛОГ кат. № 836 Аква М®-Кулон AG."

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Барий гидроокись ХЧ ГОСТ 4107-78 (банка 500 гр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Натрий бифенил (Aldrich 14446)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 322"

    "Бензол ОСЧ СТП ТУ КОМП 3-129-10"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 323"

    "Бензол хч ГОСТ 5955-75"

    Кол-во: 25

    "Позиция 324"

    "Бутилацетат хч ГОСТ 22300-76"

    Кол-во: 27

    "Позиция 325"

    "Стандарт-титр для буферных растворов II разр. рН=9,18 ГОСТ 8.135"

    Кол-во: 12

    "Позиция 326"

    "Стандарт-титр для буферных растворов II разр. рН=6,86 ГОСТ 8,135"

    Кол-во: 12

    "Позиция 327"

    "Стандарт-титр pH-метрии 2 разряда для буферных растворов рН 4.01, 3.04.0310 (6 шт/упак)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 328"

    "Стандарт-титр pH-метрии 2 разряда для буферных растворов рН 1.65, 3.04.0290 (6 шт/упак)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Висмут 5000 ppm (CONOSTAN 150-500-835), 50 г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "Гексан-н ХЧ ТУ 2631-003-05807999-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Гексан (осч), сорт 1 ТУ 2631-001-54260861-2013"

    Кол-во: 29.7

    "Позиция 332"

    "Гидроксиламин солянокислый ГОСТ 5456-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Декан для хроматографии"

    Кол-во: 5

    "Позиция 334"

    "1,5-Дифенилкарбазид (1,5-дифенилкарбоногидразид) ч.д.а. 0,1 кг ТУ 6-09-07-1672-89"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 335"

    "Ингибитор нитрофицирующий бактерий NTH-600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Индикатор щелочной голубой ТУ 6-09-07-356-75 (банка 30 гр)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 337"

    "Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА, ТУ 6-09-3870-84"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 338"

    "Индикатор тимоловый синий ч.д.а. ТУ 6-09-3501-78"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 339"

    "Изооктан эталонный ГОСТ 12433-83"

    Кол-во: 3.47

    "Позиция 340"

    "Жидкость антисептическая № 1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 341"

    "Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 342"

    "Железо треххлористое 6-водный, ч ГОСТ 4147-74"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 343"

    "Калибровочный стандарт 5,0 мкСим/см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 344"

    "Калибровочный стандарт 1,3 мкСим/см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 345"

    "Калий гидроокись ХЧ ГОСТ 24363-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 346"

    "Калий двухромовокислый чда ГОСТ 4220-75"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 347"

    "Калий двухромовокислый 0,1Н стандарт-титр ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ГОСТ 5845-79"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 349"

    "Калий фосфорнокислый однозамещенный ЧДА, ГОСТ 4198-75"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 350"

    "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ГОСТ 2493"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 351"

    "Калий хлористый хч ГОСТ 4234-77"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 352"

    "Кальций хлористый б/в, (ч)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 353"

    "Кальций хлористый плавленый ГОСТ 4460-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 354"

    "Кислота азотная ЧДА ГОСТ 4461-77"

    Кол-во: 15.4

    "Позиция 355"

    "Кислота азотная стандарт-титр 0,1Н (10амп/уп)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 356"

    "Кислота азотная, осч 18-4"

    Кол-во: 9.8

    "Позиция 357"

    "Метансульфоновая кислота, 99 %"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Кислота серная, ХЧ, ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 23.4

    "Позиция 359"

    "Кислота серная ОСЧ 11-5 ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 360"

    "Кислота серная 0,1Н стандарт-титр ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Кислота соляная хч ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 8.4

    "Позиция 362"

    "Кислота соляная ОСЧ 20-4 ГОСТ 14261-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 363"

    "Кислота соляная, стандарт-титр, 0,1 Н, ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 4

    "Позиция 364"

    "Кислота сульфосалициловая, ч, ГОСТ 4478-78, кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 365"

    "Кислота уксусная ледяная х.ч. ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 17

    "Позиция 366"

    "Кислота щавелевая, стандарт-титр 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 4

    "Позиция 367"

    "Концентрат бикарбоната натрия (Кат № 037163)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 368"

    "Концентрат Карбоната натрия (Кат № 037162)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "Ксилол ГОСТ 9410-78"

    Кол-во: 830

    "Позиция 370"

    "Магний сернокислый 7-водная, ГОСТ 4253 ЧДА"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 371"

    "Магний сернокислый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Медь сернокислая 5-водная, чда, ГОСТ 4165"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 373"

    "Метанол СТХ 99,98% (амп.-3мл)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Натрий гидроокись хч ГОСТ 4328-77"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 375"

    "Натрий гидроокись 0,1Н стандарт-титр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Натрий салициловокислый"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 377"

    "Натрий сернокислый безводный, ЧДА ГОСТ 4166-76"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 378"

    "Водорода пероксид ХЧ ГОСТ 10929-76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "Натрий сернистый 9-водный х.ч. ГОСТ 2053-77"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 380"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный, стандарт-титр, 0,1 Н, ТУ 2642-001-33813273-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 381"

    "Натрий углекислый ХЧ, ГОСТ 83-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Натрий углекислый-кислый хч, ГОСТ 4201-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ГОСТ 4172-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Натрий хлористый ХЧ ГОСТ 4233-77"

    Кол-во: 156.5

    "Позиция 385"

    "Натрий хлористый 0,1Н стандарт-титр ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 386"

    "Нефрас С2-80/120 ТУ 38. 401-67-108-92"

    Кол-во: 310

    "Позиция 387"

    "Парафин пищ. марка П-2 ГОСТ 23683"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 388"

    "Пропанол-2 хч ТУ 2632-181-44493179-2014"

    Кол-во: 240

    "Позиция 389"

    "Пропанол-2 абсолютированный,"

    Кол-во: 8

    "Позиция 390"

    "Раствор KCl 3M, насыщенный AgCl 250 ml к прибору Xplorer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 391"

    "Растворитель S-316 HORIBA Япония"

    Кол-во: 5

    "Позиция 392"

    "Раствор KCl 3М 250 мл (51350072) Mettler Toledo"

    Кол-во: 6

    "Позиция 393"

    "Раствор нулевой HI 7040L 2-14310 для калибровки оксиметров, 460 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Раствор для оксиметра HANNA DISSOLVED OXIGEN PROBE FILING SOLUTION HI 7041S, 30мл, производитель HANNA instruments"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Реактив Фишера HYDRANAL-Solvent CM 34812 (1л)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Реактив Несслера, чда, ТУ 6-09-2089-77, кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-74"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 398"

    "Реагент HYDRANAL-Titrant 5, Fluka, 34801-1L, 1 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 400"

    "Стандарт-титр Серебро азотнокислое 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97 (17,2 гр в амп)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 401"

    "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 402"

    "Смазка Циатим-221 (0,8кг) ГОСТ. 9433-80"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 403"

    "Ртуть (II) сернокислая ( сульфат ртути) х.ч. ТУ 2624-004-48438881"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 404"

    "Тетрадекан для хроматографа 3 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 405"

    "Толуол, чда ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 720

    "Позиция 406"

    "Толуол ОСЧ 22-5 СТП ТУ СОМР 2-021-06"

    Кол-во: 5.72

    "Позиция 407"

    "Трилон Б ч.д.а. ГОСТ 10652-73"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 408"

    "Трилон Б 0,1Н стандарт-титр,ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 409"

    "Триэтиленгликоль д/хр (3 мл)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 410"

    "Тосол А40"

    Кол-во: 70

    "Позиция 411"

    "Эфир петролейный 40-70 ТУ6-02-1244-83"

    Кол-во: 110

    "Позиция 412"

    "Хлороформ хч, 2631-026-79640352-2014, кг"

    Кол-во: 33

    "Позиция 413"

    "Формалин ГОСТ 1625-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Уголь активированный БАУ-А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 415"

    "Уголь активированный для аппарата регенерации растворителя (3200043781) 2-18148"

    Кол-во: 5

    "Позиция 416"

    "Углерод четыреххлористый ЧДА ГОСТ 20288-74"

    Кол-во: 16

    "Позиция 417"

    "Индикатор воды. Паста"

    Кол-во: 5

    "Позиция 418"

    "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 419"

    "Кислота соляная ингибированная СТО 00203312-029-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 420"

    "Уголь активированный БАУ-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 421"

    "Калий марганцевокислый (ч) (калий перманганат)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Известь хлорная (тех)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 423"

    "Углекислота жидкая ГОСТ 8050-85 99,9%"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 424"

    "Поглотитель кислорода"

    Кол-во: 17.52

    "Позиция 425"

    "Кислота уксусная 70%"

    Кол-во: 50

    "Позиция 426"

    "Спирт медицинский этиловый 95%"

    Кол-во: 5

    "Позиция 427"

    "Спирт изопропиловый Абсолютированный ГОСТ 9805-84"

    Кол-во: 5

    "Позиция 428"

    "Спирт медицинский этиловый 95%"

    Кол-во: 5

    "Позиция 429"

    "Спирт медицинский этиловый 95%"

    Кол-во: 5

    "Позиция 430"

    "Спирт медицинский этиловый 95%"

    Кол-во: 5

    "Позиция 431"

    "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 432"

    "Кислота лимонная кристаллическая пищевая Е330"

    Кол-во: 60

    "Позиция 433"

    "Кислота щавелевая 2-водная ХЧ 0,1 кг ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 60

    "Позиция 434"

    "Материал фильтрующий "Горелые породы" (фракция 0,8-1,2 мм) (розовый песок - аргиллит)"

    Кол-во: 1920

    "Позиция 435"

    "Уголь активированный кокосовый, марки NWC® фракции 12х30"

    Кол-во: 150

    "Позиция 436"

    "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 437"

    "Биопрепарат Микрозим СЕПТИ-ТРИТ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 438"

    "Комплексонт СК-110 (реагент)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 439"

    "Натрий едкий технический 100% ГОСТ Р 55064-2012"

    Кол-во: 40

    "Позиция 440"

    "Реагент STEELTEX COOPER"

    Кол-во: 120

    "Позиция 441"

    "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER"

    Кол-во: 120

    "Позиция 442"

    "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 443"

    "Биопрепарат Микрозим СЕПТИ-ТРИТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 444"

    "Комплексонт СК-110 (реагент)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 445"

    "Реагент STEELTEX COOPER"

    Кол-во: 40

    "Позиция 446"

    "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER"

    Кол-во: 40

    "Позиция 447"

    "Кислота лимонная пищевая CAS 5949-29-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 448"

    "Кислота щавелевая техническая ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 449"

    "Натрий едкий технический 100% ГОСТ Р 55064-2012"

    Кол-во: 40

    "Позиция 450"

    "Реагент STEELTEX COOPER"

    Кол-во: 30

    "Позиция 451"

    "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER"

    Кол-во: 30

    "Позиция 452"

    "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004"

    Кол-во: 10

    "Позиция 453"

    "Триполифосфат натрия "пищевой""

    Кол-во: 2

    "Позиция 454"

    "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 455"

    "Реагент STEELTEX COOPER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 456"

    "Биопрепарат Bi-chem DC 1008CB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 457"

    "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 458"

    "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004"

    Кол-во: 10

    "Позиция 459"

    "Коагулянт "Аква-Аурат 30", мешок 25 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 460"

    "Триполифосфат натрия "пищевой""

    Кол-во: 10

    "Позиция 461"

    "Уголь активированный БАУ-А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 462"

    "Материал фильтрующий "Горелые породы" (фракция 0,8-1,2 мм) (розовый песок - аргиллит)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 463"

    "Натр едкий технический ГОСТ 2263-79"

    Кол-во: 75

    "Позиция 464"

    "Реагент STEELTEX COOPER"

    Кол-во: 20

    "Позиция 465"

    "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER"

    Кол-во: 20

    "Позиция 466"

    "Триполифосфат натрия "пищевой""

    Кол-во: 50

    "Позиция 467"

    "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 468"

    "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 469"

    "Кислота лимонная кристаллическая пищевая Е330"

    Кол-во: 30

    "Позиция 470"

    "Кислота щавелевая 2-водная ХЧ 0,1 кг ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 471"

    "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 472"

    "Триполифосфат натрия "пищевой""

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 473"

    "Спирт медицинский этиловый 95%"

    Кол-во: 2

    "Позиция 474"

    "Азот технический ГОСТ 9293-74, баллон 40 л"

    Кол-во: 6.2

    "Позиция 475"

    "Спирт изопропиловый (тех. абсолютир.), 8кг."

    Кол-во: 45.3

    "Позиция 476"

    "Пропиленгликоль технический стандарта USP производство компании BASF (Германия)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 477"

    "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с холодной регинерацией"

    Кол-во: 25

    "Позиция 478"

    "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с горячей регенерацией"

    Кол-во: 100

    "Позиция 479"

    "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с холодной регинерацией"

    Кол-во: 25

    "Позиция 480"

    "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с горячей регенерацией"

    Кол-во: 100

    "Позиция 481"

    "Силикагель HR, 150 кг, Atlas Copco, Швеция"

    Кол-во: 150

    "Позиция 482"

    "цеолит"

    Кол-во: 500

    "Позиция 483"

    "Сорбент для биоразложения «БиоНьюсорб»"

    Кол-во: 200

    "Позиция 484"

    "Спирт изопропиловый, изопропанол 1л"

    Кол-во: 3

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