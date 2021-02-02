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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ГСО 7927-2001 ионов алюминия (1 г/дм3), 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 2" "ГСО 7107-94 ионов бария (1 г/дм3),амп. 5 мл" Кол-во: 30

"Позиция 3" "ГСО 7337-96 ионов бора (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 4" "ГСО 8048-94 ХПК+БПК (0,2 г)" Кол-во: 27

"Позиция 5" "ГСО 7619-99 бромид-ион (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 20

"Позиция 6" "ГСО 8403-2003 гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), амп. 5 мл" Кол-во: 60

"Позиция 7" "ГСО 8049-94 АПАВ состава додецилсульфата натрия (0,1г)" Кол-во: 30

"Позиция 8" "ГСО 7835-2000 ионов железа (III) (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 30

"Позиция 9" "ГСО 7620-99 иодид-ион (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 20

"Позиция 10" "ГСО 7874-2000 ионов кадмия (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 11" "ГСО 8092-94 ионов калия (1 г/дм3) амп. 5мл" Кол-во: 40

"Позиция 12" "ГСО 7682-99 ионов кальций (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 40

"Позиция 13" "ГСО 8934-2008 ионов кремния (1 г/дм3), амп. 40 мл" Кол-во: 3

"Позиция 14" "ГСО 9729-2010 ионов кремния(1 г/дм3), амп.10 мл" Кол-во: 10

"Позиция 15" "ГСО 7681-99 ионов магния (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 40

"Позиция 16" "ГСО 7875-2000 ионов марганца (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 25

"Позиция 17" "ГСО 7836-2000 ионов меди (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 18" "ГСО 8461-2003 метанола, (1 мг/см3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 19" "ГСО 7976-2001 ионов мышьяка (0,1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 20" "Стандартный раствор для спектрометрии МЭС-1, флакон 100 мл, СОП 15608-2015" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Стандарт мультиэлементный (образец для спектрометрии) МЭС-2, 11 элементов флакон 100 мл" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Стандарт мультиэлементный (образец для спектрометрии) МЭС-3, 10 элементов флакон 100 мл" Кол-во: 1

"Позиция 23" "ГСО 8062-94 ионов натрия (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 35

"Позиция 24" "ГСО 8648-2005 нефтепродукты в водорастворимой матрице, (0,05мг/см3), НВМ-3-ЭК" Кол-во: 42

"Позиция 25" "ГСО 8649-2005 нефтепродукты в водорастворимой матрице, (0,1 мг/см3), НВМ-4-ЭК" Кол-во: 42

"Позиция 26" "ГСО 7950-2001 нефтепродуктов в гексане (1мг/см3), амп. 5мл" Кол-во: 30

"Позиция 27" "ГСО 7822-2000 нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (50 мг), упаковка 5 штук" Кол-во: 1

"Позиция 28" "ГСО 9374-2009 Нефтепродукты в полихлортрифторэтилене НП-2 (50,0 мг/см3)" Кол-во: 5

"Позиция 29" "ГСО 7873-2000 ионов никель (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 30" "ГСО 7877-2000 ионов свинца (II) (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 31" "ГСО 7340-96 ионов селена (IV) (1,00 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 32" "ГСО 7145-95 ионов стронция (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 30

"Позиция 33" "ГСО 6693-93 сульфат-ионов (1,00 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 35

"Позиция 34" "ГСО 7970-2001 сульфид-ион (1,00 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 10

"Позиция 35" "ГСО 9101-2008 массовой концентрации сухого остатка воды (комплект 37 СО)" Кол-во: 20

"Позиция 36" "ГСО 7374-97 удельной электропродности УЭП-1 (11,2 См/м)" Кол-во: 10

"Позиция 37" "ГСО 7377-97 удельной электропродности УЭП-4 (0,029 См/м)" Кол-во: 10

"Позиция 38" "ГСО 8714-2005 фенола в этаноле (1,0 мг/см3), амп. 5 мл" Кол-во: 30

"Позиция 39" "ГСО 7748-99 фосфат-ионов, (1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 30

"Позиция 40" "ГСО 7616-99 хлорид-ион(1,0 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 30

"Позиция 41" "ГСО 7617-99 хлорид-ион (10 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 42" "ГСО 7425-97 бихроматной окисляемости (ХПК) , (1000 мг/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 10

"Позиция 43" "ГСО 7834-2000 ионов хрома (IV) (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 44" "ГСО 7853-2000 цветности (хром-кобальтовая) шкала (500 градусов цветности)" Кол-во: 40

"Позиция 45" "ГСО 7837-2000 ионов цинка (1 г/дм3), амп. 5 мл" Кол-во: 15

"Позиция 46" "ГСО 6541-92 МНВ-20 нерастворимые вещества каолина" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Combined Six Cation Standard-II, 50 mL Комбинированный стандарт шести катионов" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Комбинированный стандарт 7ми анионов /фторид,20мг/л;хлорид, 100 мг/л;нитрит, 100 мг/л;бромид, 100 мг/л;нитрат, 100 мг/л;фосфат, 200 мг/л;сульфат, 100 мг/л" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Образец ГСО РЭП-3 ГСО 8581-2004 250 мл" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Образец ГСО плотности РЭП-4 ГСО 8582-2004 (250мл.)" Кол-во: 3

"Позиция 51" "ГСО 8583-2004 плотность жидкости РЭП-5(998-999 кг/м3) 250 мл" Кол-во: 4

"Позиция 52" "Обазец ГСО плотности РЭП-7 ГСО 8585-2004 (250мл.)" Кол-во: 4

"Позиция 53" "ГСО плотности жидкости РЭП-8 (250 мл)" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Смесь ASTM 5080-8842, 18710-60170 C14-C15-C16 (уп/3шт) (амп.0.5 мл)" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Образец металло-органический SMA-900-200G (900 ppm) 200 г" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Образец металло-органический CS-75-500 (менее 1 ppm) 500 мл" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Образец металло-органический СS-22-100-200G (100 ppm) 200 г" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Образец металло-органический (2000) ppm 200 г" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Хлорбензол для хроматографии СОП 0027-03 3мл.2-45710 содержание >=99.8%" Кол-во: 17

"Позиция 60" "Набор стандартов вязкости для SVM 3000, комплект" Кол-во: 1

"Позиция 61" "СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-1), 15 см3 ГСО 10677-2015" Кол-во: 10

"Позиция 62" "СО мас.доли серы в нефти и н/прод. СН-0,030-ЭК (0,027-0,033%), фл. 100мл, ГСО 8173-2002" Кол-во: 4

"Позиция 63" "СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-5), 15 см3 ГСО 10681-2015" Кол-во: 10

"Позиция 64" "ГСО СН-0,010-ЭК 100 мл" Кол-во: 12

"Позиция 65" "ГСО СН-0,005-ЭК (массовая доля серы в темных нефтепродуктах) 0,004-0,006% 100 мл ГСО 8171-2002" Кол-во: 9

"Позиция 66" "ГСО 8170-2002 СН-0,000-ЭК 0,000-0,002 %, 100 мл" Кол-во: 13

"Позиция 67" "ПЛ-900-НС ГСО 10859-2016 диапазон 898,0-908,0 кг/м3 флакон (100 мл)" Кол-во: 4

"Позиция 68" "ГСО ПЛ-730-ЭК 8615-2004 (716,0...732,0 кг/м3) 500 мл" Кол-во: 4

"Позиция 69" "ГСО ПЛ-690-ЭК (плотности жидкости) диап.682-694, ГСО 8614-2004 500 мл" Кол-во: 4

"Позиция 70" "ГСО МПН-0,050-ЭК 7857-2000 0,045-0,055 (100г)" Кол-во: 42

"Позиция 71" "МПН-0,015-ЭК ГСО 7856-2000 (0,012...0,018%) 100г" Кол-во: 42

"Позиция 72" "МПН-0,005-ЭК ГСО 7855-2000 диап. 0,004-0,006 100г" Кол-во: 42

"Позиция 73" "ГСО массовой доли мех.примесей в нефти МП-ТЦСМ (0,003-0,01%), ГСО 8878-2007, (350мл)" Кол-во: 2

"Позиция 74" "ГСО КЧ-0,05-ЭК 100 мл" Кол-во: 20

"Позиция 75" "ГСО кислотное число КЧ-0,02-ЭК, (100мл)" Кол-во: 20

"Позиция 76" "ГСО ДНП-20-ЭК ГСО 8524-2004 250 мл" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Образец ГСО ДНП ДНП-ТЦСМ ГСО 8883-2007 (60-110 кПА) 800 мл" Кол-во: 12

"Позиция 78" "ГСО ДНП-ПА(100) (давление насыщенных паров нефтепродуктов), 100-120 кПа" Кол-во: 7

"Позиция 79" "ГСО ДНП-60-ЭК 1000 мл" Кол-во: 15

"Позиция 80" "ГСО ДНП-3 ГСО 4093-87 250 мл" Кол-во: 17

"Позиция 81" "СО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (СО ВЖ-2-ПА) 500мл" Кол-во: 1

"Позиция 82" "ГСО РЭВ-600 500 мл (кинематическая вязкость при 40 0С и при 100 0С)" Кол-во: 2

"Позиция 83" "ГСО РЭВ-100-ЭК 500 мл (кинематическая вязкость при 50 0С и при 20 0С)" Кол-во: 2

"Позиция 84" "ГСО РЭВ-30-ЭК 500 мл (кинематическая вязкость при 50 0С и при 20 0С)" Кол-во: 2

"Позиция 85" "ГСО РЭВ-10 500 мл ГСО 8588-2004" Кол-во: 2

"Позиция 86" "ГСО РЭВ-5-ЭК 250 мл" Кол-во: 5

"Позиция 87" "ГСО ВК-22 (кин.3,7 мм2/с при 20С) фл. 30 см3 ГСО 7128-94" Кол-во: 48

"Позиция 88" "ГСО РЭВ-2 500 мл" Кол-во: 3

"Позиция 89" "СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-23), 30 мл ГСО 7129-94" Кол-во: 2

"Позиция 90" "ГСО вязкости СТ-Н-ВК ГСО 9267-2008 (3,0-5,0 мм2/с) (250 мл)" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Образец ГСО воды МВ-ТЦСМ (0,03-0,1%), ГСО 8877-2007, (350мл)" Кол-во: 4

"Позиция 92" "ГСО ВФ-ПА-2 (1) 0,6-1,0% масс.,(5 мл) ГСО 9922-2011" Кол-во: 10

"Позиция 93" "ГСО Содержание воды ВФ-ВНИИМ-0,01, массовая доля 0,010-0,015% ГСО 9088-2008 комплект 2*5 мл." Кол-во: 55

"Позиция 94" "ГСО ВН-5,0-ЭК диапазон 4,5 - 5,5 % масс., 100г ГСО 7933-2001" Кол-во: 14

"Позиция 95" "ГСО 7931-2001 массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах ВН-1,5-ЭК, 100 гр" Кол-во: 12

"Позиция 96" "Образец ГСО 7929-2001 (массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах), ВН-0,5-ЭК, 100 гр" Кол-во: 12

"Позиция 97" "ГСО ВКЩ-ПА(7)водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах рН6-рН8 100мл ГСО 10400-2014" Кол-во: 10

"Позиция 98" "ГСО ВКЩ-ПА(5)водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах рН4-рН6 100мл ГСО 10400-2014" Кол-во: 10

"Позиция 99" "ГСО ЩЧ-5,диапазон 4,5-5,5 мг КОН/г 5мл.ГСО 8641-2004" Кол-во: 40

"Позиция 100" "ГСО ЩЧ-1,диапазон 0,9-1,10 мг КОН/г 100мл.ГСО 8640-2004" Кол-во: 7

"Позиция 101" "ГСО 8884-2007 ХОС-ТЦСМ" Кол-во: 8

"Позиция 102" "ГСО ХОН-2-ЭК ( 2мкг/г) 500 мл" Кол-во: 32

"Позиция 103" "ГСО ХО-13-ЭК ГСО 8861-2007" Кол-во: 16

"Позиция 104" "Образец ГСО хлористых солей ХС-ТЦСМ (11 - 50 мг/дм3) ГСО 8879-2007 (350 мл)" Кол-во: 3

"Позиция 105" "ГСО ХСН-100-ЭК 7900-2001 100 мл" Кол-во: 15

"Позиция 106" "ГСО ХСН-50-ЭК (содержание хлористых солей) 47,5-52,5 мг/мл, флакон 100 мл, ГСО 7899-2001" Кол-во: 13

"Позиция 107" "ГСО ХСН-10-ЭК 100 мл ГСО 7898-2001" Кол-во: 23

"Позиция 108" "ГСО ХСН-5-ЭК (содержание хлористых солей) 4,50-5,50 мг/мл, флакон 100 мл, ГСО 7897-2001" Кол-во: 265

"Позиция 109" "ГСО массовой доли хлорорганических соединений в нафте ХН-ПА (10) (8 -14мкг/г) 5мл ГСО 10741-2016" Кол-во: 2

"Позиция 110" "ГСО фракционного состава нефти ФС-Б-ЭК, ГСО 8785-2006" Кол-во: 1

"Позиция 111" "ГСО фракционного состава нефти ФС-РТ-ЭК ГСО 8787-2006" Кол-во: 1

"Позиция 112" "ГСО фракционного состава нефти ФС-ТЦСМ, ГСО 8546-2004, (500мл)" Кол-во: 25

"Позиция 113" "ГСО ФС-ДТ-ЭК 100 мл" Кол-во: 24

"Позиция 114" "Образец ГСО ТВОТ-230-ЭК № 8154-2002 (500мл)" Кол-во: 3

"Позиция 115" "ГСО ТВОТ-190-ЭК 500 мл" Кол-во: 20

"Позиция 116" "ГСО ТВЗТ-180-ЭК 165-205С,флакон 500мл ГСО 8138-2002" Кол-во: 10

"Позиция 117" "ГСО ИНТЕГРСО ТЗТ-3 (52,0С) 85мл ГСО 10805-2016" Кол-во: 10

"Позиция 118" "Образец ГСО ТТЗ-10-ЭК ГСО 8926-2008 100 мл" Кол-во: 12

"Позиция 119" "ГСО 8930-2008 ТТЗ-50-ЭК -52...-42 град.C, 100 мл" Кол-во: 6

"Позиция 120" "ГСО ТТЗ-30-ЭК 100 мл" Кол-во: 11

"Позиция 121" "ГСО 8689-2005, СЗН-1/2 массовая доля сульфатной золы нефтепродуктов (0,98%) 50 мл" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Образец ГСО СЗН-1/1 ГСО 8689-05 (0,38%) 50 мл массовая доля сульфатной золы нефтепродуктов" Кол-во: 10

"Позиция 123" "ГСО массовой доли серы в нефти СТ-Н-С (0,12-0,15 %) ГСО 9265-2008, (250мл)" Кол-во: 12

"Позиция 124" "ГСО СН-5,000-ЭК 100мл" Кол-во: 9

"Позиция 125" "ГСО Содержание серы СН-2,500-ЭК ГСО 8178-2002" Кол-во: 4

"Позиция 126" "ГСО Содержание серы СН-1,000-ЭК ГСО 8177-2002" Кол-во: 4

"Позиция 127" "ГСО Содержание серы СН-0,500-ЭК ГСО 8176-2002" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Гексадекан ГСО 7289-96 99,7% (ампула 5 мл)" Кол-во: 5

"Позиция 129" "ГСО Содержание серы СН-0,100-ЭК ГСО 8175-2002" Кол-во: 25

"Позиция 130" "Образец ГСО серы СН-0,060-ЭК ГСО 8174-2002 (100мл.)" Кол-во: 18

"Позиция 131" "ГСО 8882-2007 П-ТЦСМ плотность нефти (0,840-0,880%) 1000 мл" Кол-во: 12

"Позиция 132" "ГСО Содержание воды ВН-0,1-ЭК ГСО 7928-2001" Кол-во: 166

"Позиция 133" "ГСО 7289-96 ГЕКСАДЕКАН В Н-ГЕКСАНЕ (0,033...0,060 %МАСС.) АМПУЛА 5 СМ3" Кол-во: 12

"Позиция 134" "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10512-2014 (метан 95-96 % моль)" Кол-во: 25

"Позиция 135" "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10512-2014 (метан 99 % моль)" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10521-2014 (метан 88-89% моль)" Кол-во: 40

"Позиция 137" "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10521-2014 (метан 88% моль)" Кол-во: 10

"Позиция 138" "Образец эталонный природного газа ПГС в баллоне 10 дм3 ГСО 10521-2014 (метан 26-27% моль)" Кол-во: 20

"Позиция 139" "Смесь сжиженных углеводородов ГСО 10526-2014, 2 разряд, 0,4 дм3" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Смесь сжиженных углеводородов (метан СН4 3%)" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Смесь сжиженных углеводородов (метан СН4 0,001%)" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Образец ПГС метан СH4-воздух ГСО 10509-2014" Кол-во: 5

"Позиция 143" "ПГС аммиак NH3-воздух ГСО 10509-2014" Кол-во: 5

"Позиция 144" "Образец ПГС смесь газовая SO2-N2 ГСО 10506-2014" Кол-во: 5

"Позиция 145" "Образец ПГС диоксид азота-азот (NO2-N2) ГСО 10506-2014" Кол-во: 5

"Позиция 146" "Образец ПГС оксид азота-азот (NO-N2)" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Образец ПГС диоксид азота-азот (NO2-N2) ГСО 10506-2014" Кол-во: 5

"Позиция 148" "Образец ПГС оксида углерода СО-воздух ГСО 10509-2014" Кол-во: 5

"Позиция 149" "ПГС диоксида серы SO2-N2 ГСО 10506-2014" Кол-во: 5

"Позиция 150" "ПГС оксида углерода СO-воздух ГСО 10509-2014" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Образец ПГС оксид азота-азот (NO-N2) ГСО 10506-2014" Кол-во: 5

"Позиция 152" "Образец ПГС ГСО 10518-2014 (меркаптаны 10 компонентов 16 мг/м3)" Кол-во: 30

"Позиция 153" "Образец ПГС ГСО 10518-2014 (меркаптаны 10 компонентов 5 мг/м3)" Кол-во: 30

"Позиция 154" "Образец ПГС ГСО 10518-2014 (меркаптаны 10 компонентов 10 мг/м3)" Кол-во: 30

"Позиция 155" "ПГС H2S(50 мг/м3)+CH3SH(50 мг/м3)+C2H5SH(50 мг/м3)+N2(ост.) (об.доля) баллон 10 дм3" Кол-во: 20

"Позиция 156" "ПГС H2S(42 мг/м3)+CH3SH(42 мг/м3)+C2H5SH(42 мг/м3)+N2(ост.) (об.доля) баллон 10 дм3" Кол-во: 20

"Позиция 157" "Поверочный нулевой газ - воздух ТУ 2114-005-72689906-2014 (в баллоне 5л)" Кол-во: 5

"Позиция 158" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 159" "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 160" "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 161" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 162" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 163" "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.5л.)" Кол-во: 10

"Позиция 164" "Спрей для проверки дымовых датчиков, Chekkit Smoke detector tester, 150 мл" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 166" "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 2,47 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Смесь газовая метанол СН3ОН с ном. знач. 1,38 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 169" "Смесь газовая СО-воздух (15 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 170" "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 171" "Смесь газовая СН4-воздух (2,5%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 45

"Позиция 172" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 173" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 174" "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 175" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 176" "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 177" "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 179" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 180" "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 181" "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.5л.)" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Гелий газообразный марка "А" ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм.1,2 в баллоне 40 л." Кол-во: 240

"Позиция 183" "Смесь газовая C2H6-C3H8-i-C4H10-C4H10-neo-C5H12-i-C5H12-C5H12 -С6Н14-СО2-N2-О2-СН4 в баллоне(1х10л)" Кол-во: 60

"Позиция 184" "Спрей для проверки дымовых датчиков, Chekkit Smoke detector tester, 150 мл" Кол-во: 5

"Позиция 185" "Смесь ПГС (СН4 - 0,77% об). +воздух в баллоне(1х5л)" Кол-во: 25

"Позиция 186" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 187" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 188" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 189" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 190" "Смесь газовая СО-воздух (1 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 191" "Смесь газовая СО-воздух (15 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 192" "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 193" "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 194" "Смесь ПГС пропан - воздух 9 ± 1 мг/м³ (5Pmm) в 1 баллоне 5л" Кол-во: 5

"Позиция 195" "Смесь ПГС пропан - воздух 450 ± 50 мг/м³" Кол-во: 5

"Позиция 196" "Смесь ПГС пропан - воздух 250 ± 25 мг/м³ (0,0136%) 1баллоне 5л." Кол-во: 5

"Позиция 197" "Смесь ПГС (СН4 - 0,77% об). +воздух в баллоне(1х5л)" Кол-во: 25

"Позиция 198" "Смесь газовая СН4-воздух (1,45%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 200" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 201" "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 202" "Смесь газовая СН4-воздух (2,5%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 203" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 204" "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 205" "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 206" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 207" "Смесь газовая СН4-N2 (0,48%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 208" "Смесь газовая СН4-воздух (2,5%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 209" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 210" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 211" "Смесь газовая СН4-воздух (0,48%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 212" "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 213" "Смесь газовая О2-N2 (28%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 214" "Смесь газовая О2-N2 (23%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 215" "Смесь газовая О2-N2 (14% ) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 216" "Смесь газовая C2H6-C3H8-i-C4H10-C4H10-neo-C5H12-i-C5H12-C5H12 в баллоне(1х10л)" Кол-во: 60

"Позиция 217" "Азот марки 5,4 (99,9994%) в баллоне (1х40л)" Кол-во: 240

"Позиция 218" "Гелий газообразный марка "А" ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм.1,2 в баллоне 40 л." Кол-во: 240

"Позиция 219" "Азот технический ГОСТ 9293-74, баллон 40 л" Кол-во: 25.2

"Позиция 220" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 160

"Позиция 221" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 201.6

"Позиция 222" "Кислород газообразный особой чистоты O2, 99.999%, 5 л" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Метан газообразный высокой чистоты CH4, 99.999%, 5 л" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Оксид углерода высокой чистоты CO, 99.999%, 5 л" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 2.1

"Позиция 226" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 6.3

"Позиция 227" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 25.2

"Позиция 228" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 75.6

"Позиция 229" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 25.2

"Позиция 230" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 75.6

"Позиция 231" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 50.4

"Позиция 232" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 151.2

"Позиция 233" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 126

"Позиция 234" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 283.545

"Позиция 235" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 220

"Позиция 236" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 55

"Позиция 237" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 25.2

"Позиция 238" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 75.6

"Позиция 239" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 126

"Позиция 240" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 378

"Позиция 241" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 126

"Позиция 242" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 378

"Позиция 243" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 48

"Позиция 244" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 151.2

"Позиция 245" "Пропан-бутан технический ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 48

"Позиция 246" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 151.2

"Позиция 247" "Кислород газообразный технический баллон 40л ГОСТ 6331-78" Кол-во: 16.5

"Позиция 248" "Пропан-бутан технический ГОСТ 52087-03" Кол-во: 3.5

"Позиция 249" "Азот технический ГОСТ 9293-74, баллон 40 л" Кол-во: 125

"Позиция 250" "Азот технический ГОСТ 9293-74, в баллоне (1х40л)" Кол-во: 250

"Позиция 251" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 252" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 253" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 254" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 255" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 256" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 257" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 258" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 259" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 260" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 261" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 262" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 263" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 264" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 265" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 266" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 267" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 268" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 269" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 270" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 271" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 272" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 273" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 274" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 275" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 276" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 277" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 278" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 279" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 280" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 281" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 282" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 283" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 284" "Газ воздух нулевой (20,9%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 285" "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.5л.)" Кол-во: 5

"Позиция 286" "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 1,3 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1" Кол-во: 10

"Позиция 287" "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 2,7 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1" Кол-во: 30

"Позиция 288" "Смесь газовая метанол СН₃ОН с ном. знач. 0,75 ± 10% об.доли % в газовой смеси. № по реестру ГГП-1" Кол-во: 10

"Позиция 289" "Смесь газовая С3Н8-метанол N2 (1,54%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 30

"Позиция 290" "Смесь газовая С3Н8-метанол N2 (1,25%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 291" "Смесь газовая С3Н8-метанол N2 (0,85%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 292" "Смесь газовая О2-N2 (28%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 293" "Смесь газовая О2-N2 (14% ) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 294" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 295" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 50

"Позиция 296" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 50

"Позиция 297" "Смесь газовая СН4-воздух (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 298" "Смесь газовая СН4-воздух (0,94%) в баллоне(1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 299" "Смесь газовая СО-воздух (125 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 10

"Позиция 300" "Смесь газовая СО-воздух (25 ppm) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 5

"Позиция 301" "Азот газообразный марки 5.4 99,9994% (бл.40л.)" Кол-во: 80

"Позиция 302" "Гелий газообразный марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005) (Не) 99.995% бал.40дм3" Кол-во: 160

"Позиция 303" "Смесь газовая градуировочная ГСО 9299-2009 ИПГ-13 10дм3" Кол-во: 60

"Позиция 304" "Смесь газовая СН4-N2 (1,1%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 305" "Смесь газовая СН4-N2 (2,2%) в баллоне (1х5л)" Кол-во: 20

"Позиция 306" "Смесь газовая СН4-N2 (4,15%) в баллоне 5 л" Кол-во: 20

"Позиция 307" "Аргон марки 5,6 (99,9996%) в баллоне (1х40л)" Кол-во: 1320

"Позиция 308" "Кислород газообразный чистый марки "5.0" 99,999%" Кол-во: 240

"Позиция 309" "Гелий газообразный марки А 99.995%" Кол-во: 1360

"Позиция 310" "Аллилтиомочевина 98% Acros 14880, 50 г" Кол-во: 2

"Позиция 311" "Акридиновый желтый ч.д.а, ТУ 6-09-2603-78" Кол-во: 0.04

"Позиция 312" "Аммиак водный ЧДА ГОСТ 3760-79" Кол-во: 16.2

"Позиция 313" "Аммоний хлористый ХЧ, ГОСТ 3773-72" Кол-во: 1.5

"Позиция 314" "Алюминий окись для хроматографии нейтральная (50-200 микрон)" Кол-во: 1

"Позиция 315" "Ацетон ч д а" Кол-во: 400

"Позиция 316" "Ацетон ОСЧ 9-5 ОП 2 (канистра 8 кг)" Кол-во: 12

"Позиция 317" "Аскарит "Ч" по ТУ 6-09-4128-88" Кол-во: 1

"Позиция 318" "АНАЛОГ кат.№ 840 Аква М®-Кулон CG." Кол-во: 1

"Позиция 319" "АНАЛОГ кат. № 836 Аква М®-Кулон AG." Кол-во: 1

"Позиция 320" "Барий гидроокись ХЧ ГОСТ 4107-78 (банка 500 гр)" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Натрий бифенил (Aldrich 14446)" Кол-во: 160

"Позиция 322" "Бензол ОСЧ СТП ТУ КОМП 3-129-10" Кол-во: 0.9

"Позиция 323" "Бензол хч ГОСТ 5955-75" Кол-во: 25

"Позиция 324" "Бутилацетат хч ГОСТ 22300-76" Кол-во: 27

"Позиция 325" "Стандарт-титр для буферных растворов II разр. рН=9,18 ГОСТ 8.135" Кол-во: 12

"Позиция 326" "Стандарт-титр для буферных растворов II разр. рН=6,86 ГОСТ 8,135" Кол-во: 12

"Позиция 327" "Стандарт-титр pH-метрии 2 разряда для буферных растворов рН 4.01, 3.04.0310 (6 шт/упак)" Кол-во: 16

"Позиция 328" "Стандарт-титр pH-метрии 2 разряда для буферных растворов рН 1.65, 3.04.0290 (6 шт/упак)" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Висмут 5000 ppm (CONOSTAN 150-500-835), 50 г" Кол-во: 2

"Позиция 330" "Гексан-н ХЧ ТУ 2631-003-05807999-98" Кол-во: 2

"Позиция 331" "Гексан (осч), сорт 1 ТУ 2631-001-54260861-2013" Кол-во: 29.7

"Позиция 332" "Гидроксиламин солянокислый ГОСТ 5456-79" Кол-во: 1

"Позиция 333" "Декан для хроматографии" Кол-во: 5

"Позиция 334" "1,5-Дифенилкарбазид (1,5-дифенилкарбоногидразид) ч.д.а. 0,1 кг ТУ 6-09-07-1672-89" Кол-во: 0.6

"Позиция 335" "Ингибитор нитрофицирующий бактерий NTH-600" Кол-во: 2

"Позиция 336" "Индикатор щелочной голубой ТУ 6-09-07-356-75 (банка 30 гр)" Кол-во: 0.01

"Позиция 337" "Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА, ТУ 6-09-3870-84" Кол-во: 0.1

"Позиция 338" "Индикатор тимоловый синий ч.д.а. ТУ 6-09-3501-78" Кол-во: 0.05

"Позиция 339" "Изооктан эталонный ГОСТ 12433-83" Кол-во: 3.47

"Позиция 340" "Жидкость антисептическая № 1" Кол-во: 50

"Позиция 341" "Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-100" Кол-во: 15

"Позиция 342" "Железо треххлористое 6-водный, ч ГОСТ 4147-74" Кол-во: 1000

"Позиция 343" "Калибровочный стандарт 5,0 мкСим/см" Кол-во: 3

"Позиция 344" "Калибровочный стандарт 1,3 мкСим/см" Кол-во: 3

"Позиция 345" "Калий гидроокись ХЧ ГОСТ 24363-80" Кол-во: 8

"Позиция 346" "Калий двухромовокислый чда ГОСТ 4220-75" Кол-во: 0.8

"Позиция 347" "Калий двухромовокислый 0,1Н стандарт-титр ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ГОСТ 5845-79" Кол-во: 0.4

"Позиция 349" "Калий фосфорнокислый однозамещенный ЧДА, ГОСТ 4198-75" Кол-во: 0.4

"Позиция 350" "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный ГОСТ 2493" Кол-во: 0.4

"Позиция 351" "Калий хлористый хч ГОСТ 4234-77" Кол-во: 1.2

"Позиция 352" "Кальций хлористый б/в, (ч)" Кол-во: 12

"Позиция 353" "Кальций хлористый плавленый ГОСТ 4460-77" Кол-во: 2

"Позиция 354" "Кислота азотная ЧДА ГОСТ 4461-77" Кол-во: 15.4

"Позиция 355" "Кислота азотная стандарт-титр 0,1Н (10амп/уп)" Кол-во: 6

"Позиция 356" "Кислота азотная, осч 18-4" Кол-во: 9.8

"Позиция 357" "Метансульфоновая кислота, 99 %" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Кислота серная, ХЧ, ГОСТ 4204-77" Кол-во: 23.4

"Позиция 359" "Кислота серная ОСЧ 11-5 ГОСТ 14262-78" Кол-во: 10.8

"Позиция 360" "Кислота серная 0,1Н стандарт-титр ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Кислота соляная хч ГОСТ 3118-77" Кол-во: 8.4

"Позиция 362" "Кислота соляная ОСЧ 20-4 ГОСТ 14261-77" Кол-во: 6

"Позиция 363" "Кислота соляная, стандарт-титр, 0,1 Н, ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 4

"Позиция 364" "Кислота сульфосалициловая, ч, ГОСТ 4478-78, кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 365" "Кислота уксусная ледяная х.ч. ГОСТ 61-75" Кол-во: 17

"Позиция 366" "Кислота щавелевая, стандарт-титр 0,1Н ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 4

"Позиция 367" "Концентрат бикарбоната натрия (Кат № 037163)" Кол-во: 3

"Позиция 368" "Концентрат Карбоната натрия (Кат № 037162)" Кол-во: 4

"Позиция 369" "Ксилол ГОСТ 9410-78" Кол-во: 830

"Позиция 370" "Магний сернокислый 7-водная, ГОСТ 4253 ЧДА" Кол-во: 0.4

"Позиция 371" "Магний сернокислый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 3

"Позиция 372" "Медь сернокислая 5-водная, чда, ГОСТ 4165" Кол-во: 0.2

"Позиция 373" "Метанол СТХ 99,98% (амп.-3мл)" Кол-во: 10

"Позиция 374" "Натрий гидроокись хч ГОСТ 4328-77" Кол-во: 1.1

"Позиция 375" "Натрий гидроокись 0,1Н стандарт-титр" Кол-во: 1

"Позиция 376" "Натрий салициловокислый" Кол-во: 0.2

"Позиция 377" "Натрий сернокислый безводный, ЧДА ГОСТ 4166-76" Кол-во: 0.4

"Позиция 378" "Водорода пероксид ХЧ ГОСТ 10929-76" Кол-во: 4

"Позиция 379" "Натрий сернистый 9-водный х.ч. ГОСТ 2053-77" Кол-во: 0.2

"Позиция 380" "Натрий тетраборнокислый 10-водный, стандарт-титр, 0,1 Н, ТУ 2642-001-33813273-79" Кол-во: 4

"Позиция 381" "Натрий углекислый ХЧ, ГОСТ 83-79" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Натрий углекислый-кислый хч, ГОСТ 4201-79" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный ГОСТ 4172-76" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Натрий хлористый ХЧ ГОСТ 4233-77" Кол-во: 156.5

"Позиция 385" "Натрий хлористый 0,1Н стандарт-титр ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 3

"Позиция 386" "Нефрас С2-80/120 ТУ 38. 401-67-108-92" Кол-во: 310

"Позиция 387" "Парафин пищ. марка П-2 ГОСТ 23683" Кол-во: 0.5

"Позиция 388" "Пропанол-2 хч ТУ 2632-181-44493179-2014" Кол-во: 240

"Позиция 389" "Пропанол-2 абсолютированный," Кол-во: 8

"Позиция 390" "Раствор KCl 3M, насыщенный AgCl 250 ml к прибору Xplorer" Кол-во: 2

"Позиция 391" "Растворитель S-316 HORIBA Япония" Кол-во: 5

"Позиция 392" "Раствор KCl 3М 250 мл (51350072) Mettler Toledo" Кол-во: 6

"Позиция 393" "Раствор нулевой HI 7040L 2-14310 для калибровки оксиметров, 460 мл" Кол-во: 1

"Позиция 394" "Раствор для оксиметра HANNA DISSOLVED OXIGEN PROBE FILING SOLUTION HI 7041S, 30мл, производитель HANNA instruments" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Реактив Фишера HYDRANAL-Solvent CM 34812 (1л)" Кол-во: 5

"Позиция 396" "Реактив Несслера, чда, ТУ 6-09-2089-77, кг" Кол-во: 1

"Позиция 397" "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-74" Кол-во: 0.2

"Позиция 398" "Реагент HYDRANAL-Titrant 5, Fluka, 34801-1L, 1 л" Кол-во: 1

"Позиция 399" "Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ГОСТ 4520-78" Кол-во: 0.16

"Позиция 400" "Стандарт-титр Серебро азотнокислое 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97 (17,2 гр в амп)" Кол-во: 8

"Позиция 401" "Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92" Кол-во: 0.2

"Позиция 402" "Смазка Циатим-221 (0,8кг) ГОСТ. 9433-80" Кол-во: 0.8

"Позиция 403" "Ртуть (II) сернокислая ( сульфат ртути) х.ч. ТУ 2624-004-48438881" Кол-во: 0.2

"Позиция 404" "Тетрадекан для хроматографа 3 мл" Кол-во: 3

"Позиция 405" "Толуол, чда ГОСТ 5789-78" Кол-во: 720

"Позиция 406" "Толуол ОСЧ 22-5 СТП ТУ СОМР 2-021-06" Кол-во: 5.72

"Позиция 407" "Трилон Б ч.д.а. ГОСТ 10652-73" Кол-во: 0.7

"Позиция 408" "Трилон Б 0,1Н стандарт-титр,ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 3

"Позиция 409" "Триэтиленгликоль д/хр (3 мл)" Кол-во: 30

"Позиция 410" "Тосол А40" Кол-во: 70

"Позиция 411" "Эфир петролейный 40-70 ТУ6-02-1244-83" Кол-во: 110

"Позиция 412" "Хлороформ хч, 2631-026-79640352-2014, кг" Кол-во: 33

"Позиция 413" "Формалин ГОСТ 1625-89" Кол-во: 1

"Позиция 414" "Уголь активированный БАУ-А" Кол-во: 20

"Позиция 415" "Уголь активированный для аппарата регенерации растворителя (3200043781) 2-18148" Кол-во: 5

"Позиция 416" "Углерод четыреххлористый ЧДА ГОСТ 20288-74" Кол-во: 16

"Позиция 417" "Индикатор воды. Паста" Кол-во: 5

"Позиция 418" "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004" Кол-во: 2800

"Позиция 419" "Кислота соляная ингибированная СТО 00203312-029-2015" Кол-во: 30

"Позиция 420" "Уголь активированный БАУ-А" Кол-во: 4

"Позиция 421" "Калий марганцевокислый (ч) (калий перманганат)" Кол-во: 2

"Позиция 422" "Известь хлорная (тех)" Кол-во: 6

"Позиция 423" "Углекислота жидкая ГОСТ 8050-85 99,9%" Кол-во: 6000

"Позиция 424" "Поглотитель кислорода" Кол-во: 17.52

"Позиция 425" "Кислота уксусная 70%" Кол-во: 50

"Позиция 426" "Спирт медицинский этиловый 95%" Кол-во: 5

"Позиция 427" "Спирт изопропиловый Абсолютированный ГОСТ 9805-84" Кол-во: 5

"Позиция 428" "Спирт медицинский этиловый 95%" Кол-во: 5

"Позиция 429" "Спирт медицинский этиловый 95%" Кол-во: 5

"Позиция 430" "Спирт медицинский этиловый 95%" Кол-во: 5

"Позиция 431" "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL" Кол-во: 6

"Позиция 432" "Кислота лимонная кристаллическая пищевая Е330" Кол-во: 60

"Позиция 433" "Кислота щавелевая 2-водная ХЧ 0,1 кг ГОСТ 22180-76" Кол-во: 60

"Позиция 434" "Материал фильтрующий "Горелые породы" (фракция 0,8-1,2 мм) (розовый песок - аргиллит)" Кол-во: 1920

"Позиция 435" "Уголь активированный кокосовый, марки NWC® фракции 12х30" Кол-во: 150

"Позиция 436" "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL" Кол-во: 6

"Позиция 437" "Биопрепарат Микрозим СЕПТИ-ТРИТ" Кол-во: 12

"Позиция 438" "Комплексонт СК-110 (реагент)" Кол-во: 70

"Позиция 439" "Натрий едкий технический 100% ГОСТ Р 55064-2012" Кол-во: 40

"Позиция 440" "Реагент STEELTEX COOPER" Кол-во: 120

"Позиция 441" "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER" Кол-во: 120

"Позиция 442" "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL" Кол-во: 6

"Позиция 443" "Биопрепарат Микрозим СЕПТИ-ТРИТ" Кол-во: 6

"Позиция 444" "Комплексонт СК-110 (реагент)" Кол-во: 40

"Позиция 445" "Реагент STEELTEX COOPER" Кол-во: 40

"Позиция 446" "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER" Кол-во: 40

"Позиция 447" "Кислота лимонная пищевая CAS 5949-29-1" Кол-во: 6

"Позиция 448" "Кислота щавелевая техническая ГОСТ 22180-76" Кол-во: 6

"Позиция 449" "Натрий едкий технический 100% ГОСТ Р 55064-2012" Кол-во: 40

"Позиция 450" "Реагент STEELTEX COOPER" Кол-во: 30

"Позиция 451" "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER" Кол-во: 30

"Позиция 452" "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004" Кол-во: 10

"Позиция 453" "Триполифосфат натрия "пищевой"" Кол-во: 2

"Позиция 454" "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER" Кол-во: 10

"Позиция 455" "Реагент STEELTEX COOPER" Кол-во: 10

"Позиция 456" "Биопрепарат Bi-chem DC 1008CB" Кол-во: 4

"Позиция 457" "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL" Кол-во: 4

"Позиция 458" "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004" Кол-во: 10

"Позиция 459" "Коагулянт "Аква-Аурат 30", мешок 25 кг" Кол-во: 20

"Позиция 460" "Триполифосфат натрия "пищевой"" Кол-во: 10

"Позиция 461" "Уголь активированный БАУ-А" Кол-во: 5

"Позиция 462" "Материал фильтрующий "Горелые породы" (фракция 0,8-1,2 мм) (розовый песок - аргиллит)" Кол-во: 250

"Позиция 463" "Натр едкий технический ГОСТ 2263-79" Кол-во: 75

"Позиция 464" "Реагент STEELTEX COOPER" Кол-во: 20

"Позиция 465" "Реагент для нейтрализации STEELTEX NEUTRALIZER" Кол-во: 20

"Позиция 466" "Триполифосфат натрия "пищевой"" Кол-во: 50

"Позиция 467" "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004" Кол-во: 50

"Позиция 468" "Биопрепарат Bacti Bio 9500 DC 2000 GL" Кол-во: 6

"Позиция 469" "Кислота лимонная кристаллическая пищевая Е330" Кол-во: 30

"Позиция 470" "Кислота щавелевая 2-водная ХЧ 0,1 кг ГОСТ 22180-76" Кол-во: 30

"Позиция 471" "Кислота лимонная пищевая ГОСТ 908-2004" Кол-во: 2.5

"Позиция 472" "Триполифосфат натрия "пищевой"" Кол-во: 2.5

"Позиция 473" "Спирт медицинский этиловый 95%" Кол-во: 2

"Позиция 474" "Азот технический ГОСТ 9293-74, баллон 40 л" Кол-во: 6.2

"Позиция 475" "Спирт изопропиловый (тех. абсолютир.), 8кг." Кол-во: 45.3

"Позиция 476" "Пропиленгликоль технический стандарта USP производство компании BASF (Германия)" Кол-во: 200

"Позиция 477" "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с холодной регинерацией" Кол-во: 25

"Позиция 478" "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с горячей регенерацией" Кол-во: 100

"Позиция 479" "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с холодной регинерацией" Кол-во: 25

"Позиция 480" "Алюминогель "Atlas Copco". Осушитель воздуха с горячей регенерацией" Кол-во: 100

"Позиция 481" "Силикагель HR, 150 кг, Atlas Copco, Швеция" Кол-во: 150

"Позиция 482" "цеолит" Кол-во: 500

"Позиция 483" "Сорбент для биоразложения «БиоНьюсорб»" Кол-во: 200