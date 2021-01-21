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Номер извещения
ГП060660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
210/27.12.20/СГНХП/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
27.12.2020 18:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка касок, перчаток, очков защитных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:30 GMT +321.01.2021 15:3021.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060660Дата и время окончания срока приема заявок Поставка касок, перчаток, очков защитныхСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:3021.01.2021 15:3021.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060660Дата и время вскрытия заявок Поставка касок, перчаток, очков защитныхСалават
Подведение итогов не позднее
27.03.2021 12:0027.03.2021 12:0027.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060660Подведение итогов не позднее Поставка касок, перчаток, очков защитныхСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка касок, перчаток, очков защитных
Начальная цена
265 405,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
14.12
Документация лота
Кол-во:
Поставка противогазов, фильтров, сумок для противогазов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:30 GMT +321.01.2021 15:3021.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060660Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противогазов, фильтров, сумок для противогазов.Салават
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:3021.01.2021 15:3021.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060660Дата и время вскрытия заявок Поставка противогазов, фильтров, сумок для противогазов.Салават
Подведение итогов не позднее
27.03.2021 12:0027.03.2021 12:0027.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060660Подведение итогов не позднее Поставка противогазов, фильтров, сумок для противогазов.Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противогазов, фильтров, сумок для противогазов.
Начальная цена
422 761,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка аэрозолей от кровососущих насекомых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:30 GMT +321.01.2021 15:3021.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060660Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аэрозолей от кровососущих насекомыхСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:3021.01.2021 15:3021.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060660Дата и время вскрытия заявок Поставка аэрозолей от кровососущих насекомыхСалават
Подведение итогов не позднее
27.03.2021 12:0027.03.2021 12:0027.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060660Подведение итогов не позднее Поставка аэрозолей от кровососущих насекомыхСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аэрозолей от кровососущих насекомых
Начальная цена
14 595,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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