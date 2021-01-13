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Номер извещения
ГП060654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
202/25.12.20/АС/КО/Э Поставка гербицида
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
27.12.2020 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гербицида
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 15:30 GMT +313.01.2021 15:3013.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060654Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гербицидаСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 07:0014.01.2021 07:0014.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060654Дата и время вскрытия заявок Поставка гербицидаСалават
Подведение итогов не позднее
14.03.2021 12:0014.03.2021 12:0014.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060654Подведение итогов не позднее Поставка гербицидаСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гербицида
Начальная цена
73 387,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
32
Документация лота
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