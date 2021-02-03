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    Главная / Торги / 500/27.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка моющих средств

    500/27.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка моющих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.02.2021 15:3003.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009854059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих средств, лот 4811СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009854059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    500/27.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    500/27.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка моющих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    27.12.2020 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Изменение_2.pdf

    Изменение_5.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Изменение_3.pdf

    Изменение_4.pdf

    Уведомление_о_продлении_срока_подведения_итогов.pdf

    Протокол____Вн_074_01_2813__от_08.04.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих средств, лот 4811

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.02.2021 15:30 GMT +303.02.2021 15:3003.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009854059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих средств, лот 4811Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    03.02.2021 15:3003.02.2021 15:3003.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009854059Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих средств, лот 4811Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 12:0031.03.2021 12:0031.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009854059Подведение итогов не позднее Поставка моющих средств, лот 4811Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 12:0031.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009854059Подведение итогов не позднее Поставка моющих средств, лот 4811Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих средств, лот 4811

    Начальная цена

    780 953,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    20.41.32

    Средства моющие и стиральные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/896544/name/6070224fab6838.44069870

    09.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во:

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