Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2228/25.12.20/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской области

    2228/25.12.20/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 15:3014.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060642Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской областиСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2228/25.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2228/25.12.20/КО/Э Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    27.12.2020 07:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО__эл.ф_.rar

    Протокол____Вн_074_01_350__от_22.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 15:30 GMT +314.01.2021 15:3014.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060642Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской областиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 15:3014.01.2021 15:3014.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060642Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской областиСалават

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060642Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской областиСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060642Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской областиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской области

    Начальная цена

    4 334 438,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833812/name/600d2f03eb3373.26907788

    24.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг независимого сюрвейера по определению количества и качества нефтепродуктов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Усть-Луга, Архангельск, Мурманск, Ванино, Краснодарском крае, Ленинградской области, Самарской области"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211060297
    Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз материалов по определению класса опасности для 14 видов отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека
    Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз материалов по определению...
    590526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    76 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить