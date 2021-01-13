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    Главная / Торги / заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани

    заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853752Дата и время окончания срока приема заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009853752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    26.12.2020 18:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_заявок__Итоговый.pdf

    Приложение__1__Техническое_задание__ОСАГО.docx

    Приложение__3___Критерии_оценки_участников.docx

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    Приложение__2_кПроекту_Договора.xlsx

    Документация_об_электронной_закупке.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС ГОРОДА КАЗАНИ
    Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ

    Юридический адрес

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,

    Почтовый адрес

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8

    Контактный телефон

    +7 843 533-72-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    ootkm218@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисарина Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 09:00 GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853752Дата и время окончания срока приема заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 09:00GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009853752Дата и время вскрытия заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.01.202113.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009853752Дата окончания срока рассмотрения заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853752Подведение итогов не позднее заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853752Подведение итогов не позднее заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани

    Начальная цена

    5 609 508,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
    Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ

    Адрес местонахождения

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/846020/name/60236f41b23ae3.58713862

    10.02.2021

    Приложение__3___Критерии_оценки_участников.docx

    26.12.2020

    Документация_об_электронной_закупке.doc

    26.12.2020

    Приложение__1_Проект_договора.docx

    26.12.2020

    Приложение__1__Техническое_задание__ОСАГО.docx

    26.12.2020

    Приложение__2_кПроекту_Договора.xlsx

    26.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 1.00000

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