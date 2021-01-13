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Номер извещения
32009853752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
26.12.2020 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
Почтовый адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
Контактный телефон
+7 843 533-72-06
Факс
Адрес электронной почты
ootkm218@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисарина Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 09:00 GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853752Дата и время окончания срока приема заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 09:00GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009853752Дата и время вскрытия заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.01.202113.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009853752Дата окончания срока рассмотрения заявок заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853752Подведение итогов не позднее заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202114.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853752Подведение итогов не позднее заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. КазаниКазань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МУП «Метроэлектротранс» г. Казани
Начальная цена
5 609 508,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Адрес местонахождения
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
65.12.21.000
65.12.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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