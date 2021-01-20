Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060638 Уникальный номер закупки Номер закупки 20 Наименование закупки Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС

Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС Юридический адрес 117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138 Почтовый адрес 117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138 Контактный телефон +7 922 129-71-32 Факс {} Адрес электронной почты tenders@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Лапшина Полина Владимировна Место рассмотрения предложений Юго-Западный Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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