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    Главная / Торги / Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург

    Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 13:0020.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060638Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. ЕкатеринбургЮго-ЗападныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20

    Наименование закупки

    Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.12.2020 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки__20.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Контактный телефон

    +7 922 129-71-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапшина Полина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Западный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 13:00 GMT +320.01.2021 13:0020.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060638Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. ЕкатеринбургЮго-Западный

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 13:0020.01.2021 13:0020.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060638Дата и время вскрытия заявок Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. ЕкатеринбургЮго-Западный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060638Подведение итогов не позднее Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. ЕкатеринбургЮго-Западный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль на 8 пассажирских мест в количестве 2 шт. с поставкой в г. Екатеринбург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль на 8 пассажирских мест с поставкой в г. Екатеринбург"

    Кол-во: 2

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