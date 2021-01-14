Закупка № 168/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков специальным транспортом, прочистке и видеообследованию канализации объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009853667 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 168/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг по опорожнению накопительных емкостей, откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков специальным транспортом, прочистке и видеообследованию канализации объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +33 4 50 60 51 15 Факс -- Адрес электронной почты GladushevskiyIS@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Гладушевский Илья Сергеевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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