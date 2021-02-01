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    Главная / Торги / Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)

    Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 17:0001.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060635Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район ЛениногорскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.12.2020 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Приглашение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОМ ТАТНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры ТТД ТАТНЕФТЬ

    Юридический адрес

    423259, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ЛЕНИНОГОРСК, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 33,

    Почтовый адрес

    423250, РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.33, а/я 107

    Контактный телефон

    +7 85595 9-29-01 доб. 89178698568

    Факс

    +7 85595 2-62-91

    Адрес электронной почты

    KostinaLP@tatneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галлямов Рустам Гафифович

    Место рассмотрения предложений

    район Лениногорский

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.02.2021 17:00 GMT +301.02.2021 17:0001.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060635Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский

    Дата и время вскрытия заявок

    01.02.2021 17:0001.02.2021 17:0001.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060635Дата и время вскрытия заявок Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2021 11:3008.02.2021 11:3008.02.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060635Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.02.202108.02.2021 11:3008.02.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060635Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочный объем 180 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.ЛениногорскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней с момента поставки продукции на склад Покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТТД ТАТНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры ТТД ТАТНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    423259, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ЛЕНИНОГОРСК, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 33,

    423250, РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.33, а/я 107

    Классификатор ОКПД2

    20.16.10.111

    Полиэтилен высокого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_2_Макеты.pdf

    29.01.2021

    ТЗ_полиэтиленовая_пленка__Приложение__1_.pdf

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)"

    Кол-во:

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