www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060635
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.12.2020 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423259, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ЛЕНИНОГОРСК, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 33,
Почтовый адрес
423250, РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.33, а/я 107
Контактный телефон
+7 85595 9-29-01 доб. 89178698568
Факс
+7 85595 2-62-91
Адрес электронной почты
KostinaLP@tatneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галлямов Рустам Гафифович
Место рассмотрения предложений
район Лениногорский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.02.2021 17:00 GMT +301.02.2021 17:0001.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060635Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2021 17:0001.02.2021 17:0001.02.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060635Дата и время вскрытия заявок Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский
Подведение итогов не позднее
08.02.2021 11:3008.02.2021 11:3008.02.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060635Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)район Лениногорский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пленка полиэтиленовая 0,065(0,05) х 700(750)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочный объем 180 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ЛениногорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТТД ТАТНЕФТЬ
Все закупки и тендеры ТТД ТАТНЕФТЬ
Адрес местонахождения
423259, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ЛЕНИНОГОРСК, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 33,
423250, РТ, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.33, а/я 107
20.16.10.111
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.