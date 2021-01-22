№ 309/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг/выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта в дилерском центре «ГАЗ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009853570 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки № 309/78/2021 на право заключения договора на оказание услуг/выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта в дилерском центре «ГАЗ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5280 Факс -- Адрес электронной почты GorshkovaOA@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Горшкова Ольга Александровна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru