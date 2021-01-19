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    Главная / Торги / Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО «ЯРЗ»

    Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО «ЯРЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853616Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ" Москва, ул. Авиамоторная. д.53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009853616

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО «ЯРЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.12.2020 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_в__документацию.docx

    Закупочная_документация_на_услуги_по_определению_рыночной_стоимости_пакета_акций__2_.docx

    32009853616_рассмотрения.pdf

    32009853616_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная. д.53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853616Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ" Москва, ул. Авиамоторная. д.53

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 12:3019.01.2021 12:3019.01.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009853616Дата и время вскрытия заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ" Москва, ул. Авиамоторная. д.53

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2021 18:0002.02.2021 18:0002.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853616Подведение итогов не позднее Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ" Москва, ул. Авиамоторная. д.53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 18:0002.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853616Подведение итогов не позднее Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ" Москва, ул. Авиамоторная. д.53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по определению рыночной стоимости пакета акций ПАО "ЯРЗ"

    Начальная цена

    738 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12.126

    Услуги по установлению рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834536/name/600eb75b7cab42.16848143

    25.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834537/name/600eb75f52a0f9.25039378

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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