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    Главная / Торги / Поставка щебня

    Поставка щебня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 10:0025.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853569Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебняг.Киров, ул. Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009853569

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    400

    Наименование закупки

    Поставка щебня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.12.2020 15:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок_и_подведение_итогов.pdf

    Документация_СМП.doc

    Извещение.doc

    Приложение__1_к_Договору.xls

    Раздел_V__Техническое_задание_.xlsx

    Раздел_IV__ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_.docx

    Изменение_в_извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул. Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 16:0003.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853569Подведение итогов не позднее Поставка щебняг.Киров, ул. Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня

    Начальная цена

    2 432 654,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.1

    Добыча камня, песка и глины

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841136/name/6019581ead3729.25147617

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча камня, песка и глины"

    Кол-во: 1775.00000

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