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    Главная / Торги / Поставка песка природного II класса

    Поставка песка природного II класса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853573Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка природного II классаг.Киров, ул. Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009853573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    405

    Наименование закупки

    Поставка песка природного II класса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.12.2020 15:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    протокол_итоги.pdf

    Документация_111СМП.doc

    Извещение.doc

    Приложение__1_к_Договору.xls

    Изменение_в_извещение.doc

    Раздел_IV__ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_.docx

    Раздел_V___Техническое_задание.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул. Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка природного II класса

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.02.202104.02.2021 16:0004.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853573Подведение итогов не позднее Поставка песка природного II классаг.Киров, ул. Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка природного II класса

    Начальная цена

    2 320 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842700/name/601bd244742419.08672715

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 5730.00000

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