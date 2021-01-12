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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009853470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.12.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-69-11
Факс
Адрес электронной почты
SimanovichEV@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Симанович Екатерина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS Калининград
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009853470Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS Калининград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS
Начальная цена
286 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
62.02.30.000
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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