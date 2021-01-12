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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS

    Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009853470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.12.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    SimanovichEV@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симанович Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS Калининград

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009853470Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS Калининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853470Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению обновлений и сопровождению информационно-поисковой системы NormaCS

    Начальная цена

    286 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 3.00000

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