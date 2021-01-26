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    Главная / Торги / Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной № 3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне

    Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной № 3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853454Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зонеЧереповецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009853454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    227/35/2020

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной № 3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.12.2020 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_новая.docx

    Извещение_озп.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений.docx

    Отчет_котельная_Северная.7z

    Спецификация.xlsx

    Отч_т_котельная_3.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Почтовый адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Контактный телефон

    8-202-777711

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup@gptev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомичев Олег Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Череповец

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 10:00 GMT +326.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853454Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зонеЧереповец

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 10:0026.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009853454Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зонеЧереповец

    Подведение итогов не позднее

    09.02.2021 16:0009.02.2021 16:0009.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853454Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зонеЧереповец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 16:0009.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853454Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зонеЧереповец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной №3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне

    Начальная цена

    3 847 744,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.113

    Оборудование котельное

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.4

    Обеспечение работоспособности котельных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение работоспособности котельных"

    Кол-во: 24.00000

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    Прием заявок:
    18.07.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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