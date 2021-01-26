Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной № 3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009853454 Уникальный номер закупки Номер закупки 227/35/2020 Наименование закупки Поставка комплектующих материалов для когенерационных газопоршневых установок на территории котельной «Северная» и котельной № 3 с целью обеспечения возможности эксплуатации в текущей климатической зоне Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА Юридический адрес 162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59 Почтовый адрес 162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59 Контактный телефон 8-202-777711 Факс {} Адрес электронной почты zakup@gptev.ru Ф.И.О. контактного лица Фомичев Олег Константинович Место рассмотрения предложений Череповец Закупки и тендеры Вологодская область Ключевые слова:

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