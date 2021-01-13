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    Главная / Торги / Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году

    Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853304Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009853304

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.12.2020 13:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_54_2_РКЗ_03.02.2021_итог_ППР_Кранов_Бкнр.docx

    _Аукцион_для_МСП_без_КО.docx

    Прил__1_к_ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27444

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Роман Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 11:3003.02.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853304Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание, ремонт (ППР) и внеплановый ремонт подъемных сооружений, находящихся на комплексе «Байконур» в 2021 году

    Начальная цена

    2 284 582,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841757/name/601a77ece687d9.43897265

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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