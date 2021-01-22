Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа Площадки игровой лабиринт МАХ.

    Продажа Площадки игровой лабиринт МАХ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060632Дата и время окончания срока приема заявок Площадка игровая лабиринт МАХКраснодарПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа Площадки игровой лабиринт МАХ.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой массив) 355

    Номер извещения

    ГП060632

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР

    Предмет договора

    Площадка игровая лабиринт МАХ

    Начальная цена

    418200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-12-2020 12:18 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

    4.jpg

    5.jpg

    Акт_осмотра_имущества.pdf

    Протокол_несостоявшейся_процедуры_продажи.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Комплектация • двускатная горка - 1шт, • сухой бассейн - 1 шт, • панель крестикинолики - 1 шт, • подъем треугольные маты - 3 шт, • подъем сетчатый мат - 1 шт, • матыперекрытия - 6 шт, • груши - 4 шт, • декоративное оформление. Детский игровой лабиринт размер 6,95*2,35 h-2,50 м.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-15-94

    Адрес электронной почты

    a.selyukova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Селюкова Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Шелепова Анастасия Анатольевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.selyukova@krr.aero

    Телефон продавца/инициатора

    +7 861 219-15-94

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем признается Участник, предложивший наиболее выгодные условия по покупке имущества.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участник должен быть платежеспособным.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    С пн по пт. с 8:30 до 16:30

    Обременения (ограничения)

    нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085234
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам газопоршневых установок для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам...
    594299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 312 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП225547
    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин на СУНГКМ
    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин на СУНГКМ
    591587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237365
    Закупка герметика силиконового, клея, очистителя клея
    Закупка герметика силиконового, клея, очистителя клея
    594292
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211074188
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных смазочных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2372)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных...
    592454
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    806 101
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211085067
    Оказание транспортных услуг по перевозке груза автомобильным транспортом (Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец») Кемеровская область - с. Дмитриевка. Турочакского района, Республика Алтай) для нужд АО «Сибирское ПГО»
    Оказание транспортных услуг по перевозке груза автомобильным транспортом (Шахта «Южная»...
    594283
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    605 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012066
    Оказание медицинских услуг, в том числе по периодическому/предварительному медицинскому осмотру и проведению психиатрического освидетельствования работников в г. Уфа для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание медицинских услуг, в том числе по периодическому/предварительному медицинскому...
    584305
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Авиакомпания «Победа»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211085161
    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту брифинга для пилотов и персонала ООО «Авиакомпания «Победа» на территории Международного аэропорта Шереметьево
    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту брифинга для пилотов и персонала ООО...
    594288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    7 751 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить