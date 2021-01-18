Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт мини погрузчика Бобкет

    Ремонт мини погрузчика Бобкет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060630Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт мини погрузчика БобкетМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт мини погрузчика Бобкет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.12.2020 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_45_27.01.2021_РКЗ_мини_погрузчик_Бобкет_Итоги.docx

    _ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27444

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Роман Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт мини погрузчика Бобкет

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060630Подведение итогов не позднее Ремонт мини погрузчика БобкетМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт мини погрузчика Бобкет

    Начальная цена

    499 870,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836780/name/60123a555a9ad3.40599745

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт мини погрузчика Бобкет"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085234
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам газопоршневых установок для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам...
    594299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 312 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП225547
    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин на СУНГКМ
    Выполнение работ по строительству эксплуатационных скважин на СУНГКМ
    591587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237365
    Закупка герметика силиконового, клея, очистителя клея
    Закупка герметика силиконового, клея, очистителя клея
    594292
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211074188
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных смазочных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2372)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных...
    592454
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    806 101
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211085067
    Оказание транспортных услуг по перевозке груза автомобильным транспортом (Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец») Кемеровская область - с. Дмитриевка. Турочакского района, Республика Алтай) для нужд АО «Сибирское ПГО»
    Оказание транспортных услуг по перевозке груза автомобильным транспортом (Шахта «Южная»...
    594283
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    605 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012066
    Оказание медицинских услуг, в том числе по периодическому/предварительному медицинскому осмотру и проведению психиатрического освидетельствования работников в г. Уфа для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание медицинских услуг, в том числе по периодическому/предварительному медицинскому...
    584305
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Авиакомпания «Победа»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211085161
    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту брифинга для пилотов и персонала ООО «Авиакомпания «Победа» на территории Международного аэропорта Шереметьево
    Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту брифинга для пилотов и персонала ООО...
    594288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    7 751 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить