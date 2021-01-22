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Наименование процедуры
Продажа Площадки игровой лабиринт МАХ.
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой массив) 355
Номер извещения
ГП060631
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
Предмет договора
Площадка игровая лабиринт МАХ
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-12-2020 12:08 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Комплектация • двускатная горка - 1шт, • сухой бассейн - 1 шт, • панель крестикинолики - 1 шт, • подъем треугольные маты - 3 шт, • подъем сетчатый мат - 1 шт, • матыперекрытия - 6 шт, • груши - 4 шт, • декоративное оформление. Детский игровой лабиринт размер 6,95*2,35 h-2,50 м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-15-94
Адрес электронной почты
a.selyukova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Селюкова Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Контактное лицо продавца/инициатора
Шелепова Анастасия Анатольевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.selyukova@krr.aero
Телефон продавца/инициатора
+7 861 219-15-94
Адрес местонахождения продавца/инициатора
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем признается Участник, предложивший наиболее выгодные условия по покупке имущества.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участник должен быть платежеспособным.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
С пн по пт. с 8:30 до 16:30
Обременения (ограничения)
Нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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