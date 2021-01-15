Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Расходные материалы для дробеструйных работ

    Расходные материалы для дробеструйных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060629Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для дробеструйных работг. ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    975

    Наименование закупки

    Расходные материалы для дробеструйных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.12.2020 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ГП060629_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-60

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перескокова Людмила Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы для дробеструйных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 11:00 GMT +315.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060629Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для дробеструйных работг. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 11:0015.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060629Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы для дробеструйных работг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 15:0005.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060629Подведение итогов не позднее Расходные материалы для дробеструйных работг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы для дробеструйных работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    22.2

    Изделия из пластмасс

    22.1

    Изделия резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841277/name/601a1f409d7ab5.00825215

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЛЕМ; абразивоструйщика; COMFORT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПЛЕНКА ВНЕШНЯЯ; для шлема; пескоструйщика; Apollo-600; (уп=25 шт)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ; абразивостойкие; RGS-800 арт.15605; ф.Contracor Германия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "РАМКА; для шлема; пескоструйщика; Apollo-600"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ; CPF-20R для шлема; пескоструйщика; Apollo-600"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "ШЛАНГ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ; к шлему; пескоструйщика; Apollo-600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "КЛАПАН; контроля; воздуха с ремнем к; шлему пескоструйщика; Apollo-600"

    Кол-во: 15

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237337
    Подвески
    Подвески
    594203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП213222
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    587048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП225040
    Оборудование и материалы для строительства инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.
    Оборудование и материалы для строительства инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК...
    590208
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП225400
    Насосное оборудование и запасные части к нему для нужд ПАО"Южный Кузбасс"
    Насосное оборудование и запасные части к нему для нужд ПАО"Южный Кузбасс"
    591145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225845
    93/26.01.22/КО/Э Поставка плат
    93/26.01.22/КО/Э Поставка плат
    592554
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    2 627 652
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237264
    Решетка металлическая
    Решетка металлическая
    593934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить