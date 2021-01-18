Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО)

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852972Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО) ЧереповецПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.12.2020 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение_озп.docx

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора_ОСАГО_.docx

    Предварительный_расчет_2.xls

    Протокол_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Почтовый адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Контактный телефон

    8-202-777711

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup@gptev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомичев Олег Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Череповец

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852972Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО) Череповец

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852972Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО) Череповец

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852972Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО) Череповец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852972Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО) Череповец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортных средств (ОСАГО)

    Начальная цена

    374 792,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Классификатор ОКПД2

    65.12.2

    Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830415/name/6006bad5ef7340.57251219

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211072112
    КО-003-ПП-22 на право заключения договора об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
    КО-003-ПП-22 на право заключения договора об организации осуществления обязательного...
    592176
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 398 538
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить