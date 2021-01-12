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    Главная / Торги / Поставка установки магнитоизмерительной

    Поставка установки магнитоизмерительной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки магнитоизмерительной КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009852961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка установки магнитоизмерительной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.12.2020 11:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМП_МагнУст.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки магнитоизмерительной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852961Подведение итогов не позднее Поставка установки магнитоизмерительной Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки магнитоизмерительной

    Начальная цена

    1 000 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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