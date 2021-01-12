www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009852961
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установки магнитоизмерительной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.12.2020 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-66-14
Факс
Адрес электронной почты
dementievaev@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Дементьева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установки магнитоизмерительной
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки магнитоизмерительной
Начальная цена
1 000 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.