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    Главная / Торги / Оказание транспортно-экспедиционных услуг для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852963Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852963

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.12.2020 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    535Д20_8_Протокол_24_от_28.01.21.pdf

    535Д20_5_Решение_6_от_15.01.2021.pdf

    535Д20_6_Документация_изм.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    Shmidt.SA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бангард Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 09:00 GMT +322.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852963Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 09:0022.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852963Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 11:0028.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852963Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Начальная цена

    2 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    49.41.17.000

    Услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животным

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837910/name/6013a0e28f5cb5.85900815

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги"

    Кол-во: 1

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