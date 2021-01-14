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Номер извещения
32009852931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию специальной техники 275/78/2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.12.2020 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5219
Факс
--
Адрес электронной почты
MatancevaEA@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матанцева Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию специальной техники 275/78/2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852931Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию специальной техники 275/78/2021Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852931Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию специальной техники 275/78/2021Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию специальной техники 275/78/2021Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию специальной техники 275/78/2021
Начальная цена
234 372,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
65.12
65.12
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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