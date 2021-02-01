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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009852908
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг мойки транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.12.2020 10:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Почтовый адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Контактный телефон
8-202-777711
Факс
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Адрес электронной почты
zakup@gptev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомичев Олег Константинович
Место рассмотрения предложений
Череповец
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг мойки транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг мойки транспортных средств
Начальная цена
119 591,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
45.20.30.000
45.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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