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    Главная / Торги / Оказание услуг мойки транспортных средств

    Оказание услуг мойки транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 10:0001.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852908Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг мойки транспортных средствЧереповецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009852908

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    173/35/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг мойки транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.12.2020 10:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Техническое_задание.docx

    Извещение.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Почтовый адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Контактный телефон

    8-202-777711

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup@gptev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомичев Олег Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Череповец

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг мойки транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 16:0012.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852908Подведение итогов не позднее Оказание услуг мойки транспортных средствЧереповец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг мойки транспортных средств

    Начальная цена

    119 591,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Классификатор ОКПД2

    45.20.30.000

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг"

    Кол-во: 1.00000

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